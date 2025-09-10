Copil de doi ani, lăsat în portbagajul maşinii de părinţii care s-au dus la restaurant

Un copil de 2 ani a fost salvat de polițiști din portbagajul unei mașini parcate în Viena. Părinții au vrut să ia masa la restaurant și l-au lăsat pe micuț singur în mașină. O trecătoare i-a văzut şi a anunţat poliţia, iar agenţii au spart un geam al autoturismului pentru a-l elibera.

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază pe Berggasse, în cartierul Alsergrund din Viena. O femeie a sunat la poliţie după ce a observat cum un bărbat a pus un copil mic în portbagajul unei mașini parcate și a plecat pe jos.

Când agenții au ajuns la fața locului, s-au uitat prin lunetă și au văzut un copil mic în partea din spate a mașinii. Au spart imediat un geam pentru a-l salva.

La scurt timp, părinții copilului au revenit la mașină. Tatăl le-a explicat poliţiştilor că micuțul fusese pus în portbagaj pentru a dormi, deoarece părinții voiau să intre „pentru puțin timp“ într-un restaurant. „Pentru că voiau să meargă rapid la un restaurant, copilul a fost pus în portbagaj“, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției, Philipp Haßlinger, pentru APA.

Cazul a fost preluat de serviciul de asistență socială pentru copii și tineri. Potrivit acesteia, a fost stabilit un plan de ajutor care va reglementa cooperarea dintre autorități și părinți. Acesta include vizite regulate la domiciliu, consiliere parentală și o monitorizare atentă a mediului în care cresc copiii.

Tatăl, de 37 de ani, s-ar fi comportat agresiv față de polițiștii prezenți la fața locului. Procuratura din Viena verifică în prezent dacă există fapte penale care să poată fi imputate părinților.

