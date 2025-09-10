Schelet uman, găsit în Munţii Ceahlău de câţiva turişti

Un grup de turişti a găsit duminică un schelet uman într-o zonă greu accesibilă din Munţii Ceahlău. Rămășițele omenești au fost descoperite în zona Brânei Ocolașului, la baza unui perete stâncos, scrie Ziarulatitudineadeneamţ.

Turiștii au găsit un femur, l-au fotografiat și l-au dus la Baza Salvamont Durău. Salvamontiştii au trimis o echipă în zonă, însoțită de câinele Forkos.

„Băieții au găsit tot scheletul, însă din craniu – doar mandibula, care avea niște lucrări dentare. Hainele erau putrede, alături niște monede de 100 de lei, care până prin 2005 au fost în circulație, un stilou, o umbrelă și ceasul la mână. Am sunat la 112, au venit criminaliștii, l-au luat, l-au pus într-un sac și au plecat cu el. Bizar este că eu sunt de 30 de ani pe muntele ăsta și nu țin minte să fi avut o căutare, vreun om dispărut și să nu-l fi găsit”, a declarat Raul Papalicef, șeful Serviciului Salvamont Neamț.

Din primele informații, ar fi vorba despre un bărbat, spun surse din anchetă, dar situația va fi clarificată abia după ce oasele vor fi expertizate.

