Se scumpește rovinieta pentru autoturisme, de la 1 septembrie

Începând cu 1 septembrie, prețul rovinietei pentru autoturisme va crește începând cu 1 septembrie. Pentru unele perioade de valabilitate, aproape că se va dubla. În același timp, și amenda pentru lipsa taxei de drum se va majora semnificativ.

Tarifele rovinietei pentru autoturisme vor crește simțitor de la 1 septembrie pentru toate perioadele de valabilitate disponibile începând cu 1 septembrie 2025, potrivit modificărilor aduse de Legea 141/2025, care cuprinde primul pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, conform hotnews.ro.

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), în timp ce o rovinietă de zi va costa 3,5 euro, față 2,5 euro în prezent. Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Tarifele valabile la nivelul lunii august, pentru toate categoriile de vehicule și toate perioadele, pot fi consultate pe site-ul CNAIR, aici.

Prețul rovinietei stabilit prin lege este în euro

Prețul rovinietei stabilit prin lege este în euro, însă șoferii plătesc taxa de drum în lei, la un preț care se actualizează lună de lună, în funcție de cursul de schimb EURO – RON din data de întâi a fiecărei luni.

Așadar, costul în lei al noilor roviniete scumpite va fi stabilit pornind de la cursul Euro/Leu de pe 1 septembrie. Pentru luna în curs, spre exemplu, cursul de schimb Euro/leu valabil pentru rovinietele eliberate in luna august este 5.0770 lei pentru 1 euro.

Astăzi, pe 25 august, cursul BNR arată 5.0539 lei pentru 1 euro. Pornind de la această valoare, în mod orientativ, rovinieta pentru autoturisme de la 1 septembrie va costa astfel:

1 zi: 17,69 lei (față de 12,69 lei în august)

(față de 12,69 lei în august) 10 zile: 30,33 lei (față de 16,75 lei în august)

(față de 16,75 lei în august) 30 de zile: 48,01 lei (față de 26,91 lei în august)

(față de 26,91 lei în august) 60 de zile: 75,81 lei (față de 42,65 lei în august)

(față de 42,65 lei în august) 12 luni: 252,70 lei (față de 142,16 lei în august)

Crește amenda pentru lipsa rovinietei

În același timp, noua lege stabilește și că de la 1 septembrie și amenda pentru lipsa taxei de drum se va majora substanțial pentru autoturisme. Astfel, amenda pentru lipsa rovinietei la autoturisme se majorează de la 250–500 lei la 500-1.000 de lei.

Compania de drumuri le recomandă șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei și să se asigure că respectă noile reglementări pentru a evita sancțiunile.

Citeşte şi: Ministrul Oana Țoiu, acuzată de sindicaliștii din MAE de numiri politice și favoritisme