Ministrul Oana Țoiu, acuzată de sindicaliștii din MAE de numiri politice și favoritisme

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), organizație care reprezintă diplomații și funcționarii Ministerului Afacerilor Externe (MAE), și-a exprimat astăzi profunda nemulțumire față de deciziile ministrului Oana Țoiu, la doar două luni de la preluarea mandatului (23 iunie 2025).

Potrivit FNSA, există o discrepanță majoră între discursul public al ministrului – care promite profesionalizarea și depolitizarea administrației diplomatice – și măsurile concrete adoptate, considerate de sindicat arbitrare, clientelare și dăunătoare credibilității instituției.

Numiri politice sub masca reformei

Sindicaliștii semnalează că, în luna iulie 2025, șefi ai unor oficii consulare au fost desemnați din afara MAE, fără experiență relevantă și prin proceduri netransparente. FNSA califică aceste decizii drept numiri politice, care ignoră principiile meritocratice.

Mai mult, proiectul de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Muncii pe 19 august 2025 propune transferul definitiv în MAE al persoanelor detașate – fără concurs și fără selecție transparentă, doar prin ordin ministerial. Sindicaliștii avertizează că aceste măsuri pot submina încrederea angajaților în instituție și în procesul de promovare bazat pe competență.

Promovări discreționare și discriminări salariale

FNSA acuză promovările „excepționale” decise de ministru, bazate pe recomandări subiective și fără criterii obiective de evaluare. În paralel, discriminările salariale persistă în centrala MAE, în ciuda numeroaselor sesizări ale angajaților. Consecința: erosionarea încrederii corpului diplomatic și consolidarea favoritismului în cadrul ministerului.

Sindicaliștii critică organizarea Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR) cu participare fizică extinsă în București, în condițiile unui buget restrâns și a salariilor considerate necompetitive. FNSA atrage atenția că resursele publice sunt cheltuite excesiv, în timp ce angajații care lucrează în clădiri încadrate la risc seismic („bulină roșie”) sunt privați de sporuri și expuși unor condiții de muncă nocive. Potrivit sindicatului, organizarea RADR în format online, așa cum s-a procedat în perioada pandemiei, ar fi fost o dovadă de responsabilitate financiară și respect față de angajați.

Solicitările FNSA

Sindicatul cere:

* Retragerea prevederilor din proiectul de OUG care legalizează angajările fără concurs în MAE;

* Respectarea cadrului legal și a principiilor de transparență, meritocrație și echitate în gestionarea resurselor umane;

* Eliminarea discriminărilor salariale și clarificarea criteriilor reale pentru numiri și promovări;

Reevaluarea modului în care sunt cheltuite fondurile publice și stoparea risipei pe evenimente costisitoare în detrimentul condițiilor de muncă și salariale.

„Diplomația română nu poate fi reformată prin ipocrizie și dublu standard. Profesionalizarea se realizează prin respectarea legii și valorizarea specialiștilor”, a transmis FNSA în comunicatul său.

