Olt: Șofer rănit după ce a lovit cu mașina un parapet și apoi alt autoturism

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat miercuri, în jurul orei 12.35, prin apel 112, că pe Drumul Național 65, în zona Pădurii Saru, a avut loc un accident rutier.

Un autoturism condus de către un bărbat, de 45 de ani, din Craiova, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu parapetul ce desparte cele două sensuri, ulterior fiind proiectat într-un autoturism condus de către un bărbat, de 63 de ani, din municipiul Craiova, județul Dolj.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 45 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

