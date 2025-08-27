Un mort și cinci răniți într-un accident în care au fost implicate două mașini

O persoană a murit şi alte cinci au fost rănite în urma unui accident rutier produs, miercuri dimineaţă, 27 august, pe DN 24C, pe raza localităţii botoșănene Manoleasa.

În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul a ieşit în afara părţii carosabile. Șoferul unui BMW, într-o curbă, a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. Un pasager de pe bancheta din spate a BMW-ului a murit pe loc. Șoferul și pasagerul din dreapta au fost răniți grav. Trei persoane aflate în automobilul din Republica Moldova au ajuns și ele la spital.

„În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acţionat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiţi să declare decesul la faţa locului.

Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 şi 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate”, a transmis ISU Botoșani.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Săveni, cu o autospecială de stingere şi descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, două echipaje de prim-ajutor SMURD, precum şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

