Doi dintre tinerii morţi în Argeş, erau logodiţi. Tânăra mai fusese implicată într-un accident

Tragedia de sâmbătă din Argeş, unde o maşină s-a rostogolit peste 200 de metri într-o râpă, s-ar fi întâmplat după ce şoferul, Ştefan Berevoianu, ar fi încercat să testeze puterea vehiculului înainte de producerea tragediei. În plus, drumul în zonă ar prezenta denivelări. O altă variantă este că maşina ar fi lovit un bolovan înainte de a cădea în râpă.

Ştefania şi Ştefan urmau să se căsătoreacă în curând

Ştefan cumpărase maşina, un Suzuki Vitara, cu doar trei zile în urmă, astfel că a decis să o testeze pe munte, alături de prieteni săi. Alături de el, pe scaunul din faţă, stătea logodnica sa, Ştefania Boteanu, studentă la Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Primarul din Lereşti, Marian Toader, a confirmat că cei doi tineri urmau să se căsătorească. „Întreaga comunitate suntem în stare de şoc. O tragedie care ne îndoliază pe toţi şi mai ales pe familiile acestor copii. Avem persoane din Lereşti, pe care le cunoşteam. Ştefania şi Ştefan erau nişte copii deosebiţi. Se iubeau, erau logodiţi şi urmau să se căsătorească”, a declarat primarul din Lereşti, cu ochii în lacrimi.

Ştefania a fost implicată într-o tamponare şi în urmă cu două săptămâni

Totodată, primarul a dezvăluit că în urmă cu două săptămâni Ştefania Boteanu fusese implicată într-un alt accident rutier, dar fără urmări grave. „Ştefania a mai avut un accident, acum două săptămâni. Nu a fost ea de vină, cineva a ieşit de pe o uliţă laterală. A fost o tamponare uşoară”, a mai spus primarul comunei Lereşti.

Patru persoane şi-au pierdut viaţa în accidentul produs sâmbătă în Masivul Iezer, toţi fiind fineri cu vârste cuprinse între 20 şi 23 de ani. A existat un singur supravieţuitor, care a fost găsit însă la aproape zece ore de la producerea accidentului, de un culegător de ciuperci.