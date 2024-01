Ciolacu: Nu rămâne nicio boabă de cereale ucrainene în România

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sâmbătă, că România rămâne în continuare solidară cu Ucraina. De asemenea, că va asigura tranzitul ucrainean de cereale. Însă vor fi luate măsuri ca acestea să nu rămână pe teritoriul ţării noastre, scrtie Agerpres.



„Nu vă fie frică de extremişti. Nu încercaţi să aveţi discursul lor, pentru că este un discurs fals, poate prinde la un vecin sau doi. Încercaţi să aveţi discursul dumneavoastră. Dormim liniştiţi în casă pentru că suntem membri NATO. Dacă nu eram, nu dormeam liniştiţi în casă. Suntem solidari cu Ucraina. N-am luat de la nimeni din casă nimic ca să dăm la ucraineni, dimpotrivă (…). Ajutăm tranzitul de cereale. Nu rămâne nicio boabă de cereale în România. Am să mă asigur, ca prim-ministru, că dacă s-a întâmplat acest lucru, de acum încolo n-o să se întâmple. Transportatorii au dreptate. Trebuie să existe culoare cum sunt peste tot în Europa, UE şi non-UE. Dar nu-mi cereţi să ies să arunc cu pietre în ucraineni. Sunt un popor aflat la nevoie. Nu ei au atacat Rusia”, a susţinut Marcel Ciolacu.

România şi-a „învăţat lecţia cu Rusia”

Politicianul a spus că România şi-a „învăţat lecţia cu Rusia”, a ştiut, prin politica externă, să ţină „la distanţă” această ţară şi nu a crezut niciodată în nimic din ceea ce a venit din Rusia.



„Singurul lucru pe care nu l-am putut combate cred că a fost iarna rusească, care tot timpul venea de la ei. Dar în rest avem resurse fără Rusia – şi vodkă, am înţeles că o producem acum şi noi. Astea sunt realităţile”, a arătat Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a precizat că în cadrul formaţiunii există voci care se întreabă de ce atunci când vine Partidul Social Democrat la putere apar mitingurile şi nemulţumirile, cum au fost cele ale fermierilor, transportatorilor şi ale altor categorii socio-profesionale, punctând, însă, că el nu crede în conspiraţii.



„Normal, fiecare dintre noi ne-am gândit automat că este o conspiraţie. Iarăşi statul paralel, iarăşi anumite forţe străine au venit să conducă România, să creeze un anumit trend, să îndepărteze iarăşi PSD de la putere. Totuşi, m-am uitat şi la ceea ce am făcut noi (…) Am lăsat deoparte toate orgoliile, am lăsat deoparte calculele politice, procentele şi ne-am asumat această intrare la guvernare. Am încercat, într-o analiză proprie – rar se întâmplă să am această stare de meditaţie – şi nu cred că este o conspiraţie. Nu cred că există forţe străine acum care vor să-l îndepărteze pe Marcel Ciolacu sau PSD sau care vor să creeze un anumit trend, azi (…) Până la urmă avem adversari politici şi normal că influenţează pe grupurile de WhatsApp, pe Facebook, pe Tik Tok, face parte din lumea modernă”, a precizat Marcel Ciolacu.

„Poate, atât eu, cât şi echipa mea n-am găsit timpul cuvenit de a sta de vorbă cu fiecare categorie socio-profesională”

Prim-ministrul arătat că toate aceste manifestaţii au apărut din cauza frustrărilor acumulate în timp şi din cauză că nu s-a comunicat pentru a se vedea care sunt problemele de fond şi cele de formă.



„Eu îmi fac autocritică pentru că m-am axat în primul şi în primul rând pe provocările în ceea ce priveşte închiderea deficitului bugetar, care ar fi dus, cum bine ştiţi, la blocarea fondurilor europene. A fost la sfârşit de an şi provocarea cu Schengen-ul. Și poate, atât eu, cât şi echipa mea n-am găsit timpul cuvenit de a sta de vorbă cu fiecare categorie socio-profesională şi de a crea această comunicare directă”, a afirmat Marcel Ciolacu.



Premierul a subliniat însă că miniştrii social-democraţi, cum sunt cel al Agriculturii şi al Transporturilor, s-au deplasat în judeţe pentru a discuta direct cu fermierii şi transportatorii, dar a precizat că este mândru de toţi miniştrii din Guvernul României.

Citește și: (VIDEO) Incendiu la Grădina Zoologică din Râmnicu Vâlcea