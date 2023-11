Târgul Municipal trage oblonul de la 1 decembrie

„Târgul se închide de la 1 decembrie. Comercianţii vor merge la Făcăi. Oamenii sunt de acord să se mute acolo târgul second-hand. Locurile din târgul de la Făcăi sunt gratuit, ei vor plăti o taxă de 100 de lei, aşa cum plătesc şi acum. Iniţial, Pieţele ne-au informat că târgul se va închide pe 15 octombrie, apoi am mai obţinut o prelungire până la 1 decembrie. Zona unde vor fi amplasaţi comercianţii de haine şi încălţăminte second, ţine de Podari. Comercianţii pot să-şi amenajeze pe spaţiul închiriat o construcţie conform normelor acceptate de autorităţi. Repet chiar dacă este un teren privat, taxa va fi exact ca şi aici, 100 de lei. Ei nu vor plăti în funcţie de câşig sau alte criterii. Târgul va avea locuri pentru comercianţii care vin zi de zi, pentru cei care vin doar sâmbăta şi duminica, iar pensionarii vor avea locurile lor asigurate, ca să nu mai fie deranjaţi de alţi comercianţi. S-au căutat soluţii, dar nu s-a găsit un loc atât de mare, unde să intre şi comercianţii de second şi cei de legume şi fructe. Este o soluţie de criză, dar până la urmă comercianţii de produse second vor avea un loc asigurat, unde să câştige un bănuţ”, a declarat Romeo Tiberiade, şeful Partidei Romilor Pro-Europa, filiala Dolj.