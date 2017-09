» Clara Pigulea, fiica lui Ion Oblemenco: „Ar fi o onoare pentru noi ca stadionul să poarte numele «Ion Oblemenco»“

Familia fostului mare atacant al Universității Craiova Ion Oblemenco a reacționat, joi, la declarațiilor făcute cu o zi înainte de Olguța Vasilescu, cu privire la numele noii arene construite în Bănie în locul stadionului „Ion Oblemenco“. Fostul edil al Craiovei a precizat că nu s-a stabilit încă un nume pentru noul stadion, că decizia aparține primăriei, dar că, după părerea sa, „ar organiza o licitație pentru denumirea stadionului cu firmele mari, exact cum este în Occident“. „Cine vrea să dea denumirea acestui stadion, să plătească cheltuielile cu utilitățile. Ar fi un ajutor foarte mare și pentru primărie, mai ales că numele de Oblemenco este înregistrat deja la OSIM de către familie“, a spus Olguța Vasilescu.

Pentru a nu lăsa să se înțeleagă faptul că familia lui Ion Oblemenco ar solicita vreo recompensă pentru a permite primăriei să folosească acest nume la denumirea noului stadion, Clara Pigulea, fiica „Tunarului“ din Bănie și cea care a înregistrat la OSIM numele Oblemenco, a ținut să lămurească situația.

Într-un comunicat emis joi, Clara Pigulea susține că nu pretinde nimic de la autoritățile craiovene „în afară de respectul față de numele Ion Oblemenco“. „Văzând ultimele declarații apărute în spațial public referitoare la numele pe care urmează să-l poarte noua arenă de fotbal din Craiova, trebuie să precizez că ar fi o onoare și o bucurie imensă pentru noi, cei din familie, ca stadionul cel nou să poarte numele «Ion Oblemenco». E adevărat, am înregistrat noi, cei din familie, numele «Ion Oblemenco» la OSIM, dar doar pentru a-l proteja și a-l feri de eventuale și nedorite situații și contexte publice care să-i fi dăunat imaginii și memoriei tatălui meu. Asta nu înseamnă sub nici o formă că noi, cei din familie, am pretinde bani sau orice altă recompensă materială din partea Primăriei Municipiului Craiova, în cazul în care această instituție ar decide să păstreze la stadion numele «Ion Oblemenco». Nu pretindem nimic în afară de respectul față de numele «Ion Oblemenco». Așa cum suntem siguri că îl vom avea și în cazul în care alta ar fi alegerea oficialităților orașului Craiova. Iubirea față de o mare legendă nu are preț și noi știm asta, și o știu mai bine decât noi suporterii Științei, cei care l-au iubit și prețuit pe «Tunarul» din Bănie“, a fost mesajul transmis de Clara Pigulea, fiica regretatului Ion Oblemenco, decedat la data de 1 septembrie 1996, la Agadîr (Maroc).