Giganții tehnologici americani anunță investiții majore în India la summitul global AI din New Delhi

Marile companii tech din SUA au anunțat acorduri și investiții semnificative în India, în cadrul Summitului Impactului IA desfășurat la New Delhi, un eveniment care își propune să consolideze poziția țării în cursa globală a inteligenței artificiale.

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a anunțat construirea unor noi cabluri submarine care vor lega direct India de Singapore, Africa de Sud și Australia, sporind viteza și capacitatea conexiunilor internaționale.

Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de investiții de 15 miliarde de dolari, anunțat în octombrie, pentru construirea celui mai mare centru de date AI al companiei în afara SUA, în orașul portuar Visakhapatnam, din statul Andhra Pradesh.

„India va avea o traiectorie extraordinară cu IA și vrem să fim parteneri”, a declarat Pichai.

Nvidia intră puternic pe piața indiană

Gigantul american al cipurilor Nvidia a anunțat parteneriate cu trei furnizori indieni de cloud computing pentru a furniza procesoare avansate dedicate antrenării și rulării sistemelor AI.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a transmis că firma contribuie la construirea unei infrastructuri „de clasă mondială” pentru inteligența artificială în India.

Printre acordurile majore:

Colaborare cu L&T pentru construirea unei „fabrici de inteligență artificială de gigawați”

Parteneriat cu Yotta, care a anunțat un acord de 2 miliarde de dolari pentru achiziția a 20.000 de procesoare AI de ultimă generație

Microsoft și OpenAI, prezență la nivel înalt

La summit participă lideri importanți din industrie, inclusiv:

Sam Altman , CEO al OpenAI

, CEO al Bill Gates , fondatorul Microsoft

, fondatorul Alexandr Wang, director AI la Meta

Microsoft a anunțat că va investi 50 de miliarde de dolari în acest deceniu pentru a sprijini adoptarea inteligenței artificiale în țările în curs de dezvoltare.

În paralel, startup-ul american Anthropic și gigantul IT indian Infosys au anunțat dezvoltarea unor agenți AI pentru industria telecom.

India urcă în clasamentele globale AI

Potrivit unui clasament realizat de Universitatea Stanford, India a urcat anul trecut pe locul trei la nivel mondial în competitivitatea AI, depășind Coreea de Sud și Japonia.

Ministrul IT Ashwini Vaishnaw a declarat că India se așteaptă la investiții de peste 200 de miliarde de dolari în următorii doi ani, dintre care aproximativ 90 de miliarde sunt deja angajate.

Guvernanța AI, între promisiuni și realitate

La summit sunt prezenți și lideri politici, inclusiv:

Narendra Modi

Emmanuel Macron

Luiz Inácio Lula da Silva

Aceștia urmează să emită o declarație comună privind reglementarea inteligenței artificiale, potrivit France 24.

Totuși, experții avertizează că angajamentele concrete ar putea întârzia. Nick Patience, analist la Futurum, a subliniat că ritmul de dezvoltare al companiilor AI depășește cu mult viteza proceselor legislative.

„Companiile stabilesc standardele de facto, iar guvernele trebuie să decidă dacă pot ține pasul suficient de rapid pentru a crea bariere de siguranță reale”, a spus acesta.

Citește și: Cine este Vladimir Medinski, ideologul Kremlinului care conduce delegația rusă la negocierile de pace