Cine este Vladimir Medinski, ideologul Kremlinului care conduce delegația rusă la negocierile de pace

Delegația Rusiei la negocierile de pace mediate de SUA între Kiev și Moscova, desfășurate la Geneva, este condusă din nou de istoricul ultraconservator Vladimir Medinski, consilier prezidențial și unul dintre principalii promotori ai narațiunii oficiale a Kremlinului despre războiul din Ucraina.

În vârstă de 55 de ani, Medinski este considerat un ideolog naționalist care a contribuit la rescrierea manualelor de istorie ale Rusiei pentru a susține pozițiile oficiale ale Moscovei privind Ucraina.

De la „bătălii de jucărie” la negocieri reale

Născut în orașul Smila, în regiunea Cerkasî din Ucraina, Medinski povestea într-un interviu acordat agenției TASS în 2016 că, în copilărie, organiza „bătălii” cu soldăței de hârtie, desenând hărți detaliate cu munți și orașe.

Astăzi, nu mai este vorba de jocuri. Medinski a condus delegația rusă și în primele săptămâni de după invazia la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, când discuțiile au avut loc inițial în Belarus și apoi la Istanbul.

După eșecul negocierilor, războiul a continuat timp de aproape patru ani.

Un negociator controversat

Revenirea sa în fruntea delegației la Geneva a stârnit nemulțumiri în unele cercuri diplomatice. Negociatorii ucraineni l-au acuzat anterior că transformă discuțiile în prelegeri despre interpretarea naționalistă rusă a relației istorice dintre Rusia și Ucraina.

La reluarea discuțiilor de la Istanbul, în mai anul trecut, Medinski ar fi declarat:

„Nu vrem război, dar suntem gata să luptăm un an, doi, trei – oricât va fi nevoie. Am luptat cu Suedia timp de 21 de ani. Cât timp sunteți gata să luptați?”

Pentru unii analiști, prezența sa în fruntea delegației transmite un mesaj ideologic, nu doar unul tehnic, potrivit France 24.

Maria Falina, profesor la Universitatea Utrecht, a explicat că atunci când Medinski conduce delegația, Kremlinul pune accent pe dimensiunea politico-ideologică a negocierilor — statutul Rusiei ca mare putere și recunoașterea „valorilor civilizaționale” pe care le revendică.

Parcursul profesional și apropierea de Putin

Fiul unui colonel care a participat la invazia Cehoslovaciei din 1968 și la războiul sovietic din Afganistan, Medinski a dorit inițial o carieră militară, însă a fost respins din cauza problemelor de vedere.

A studiat jurnalismul la prestigiosul Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova (MGIMO), unde și-a cultivat interesul pentru istoria militară.

Ulterior, a devenit ministru al Culturii în timpul președintelui Vladimir Putin, poziție din care a promovat o viziune patriotică și conservatoare asupra istoriei ruse.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Medinski a intrat în mediul de afaceri, fondând o firmă de relații publice, înainte de a face pasul către politică.

Ce semnale transmite Kremlinul

Analiștii consideră că numirea lui Medinski în fruntea delegației sugerează că Moscova dorește să insiste pe dimensiunea simbolică și ideologică a negocierilor, nu doar pe aspectele tehnice legate de teritoriu sau garanții de securitate.

În contextul unui război care a remodelat geopolitica europeană, rolul lui Vladimir Medinski rămâne unul esențial în conturarea mesajului pe care Rusia vrea să-l transmită atât Ucrainei, cât și Occidentului.

