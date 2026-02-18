Ministerul Dezvoltării propune reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală

Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică proiectul de reformă a administrației publice centrale, document care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, cu o serie de excepții pentru domenii considerate esențiale.

Potrivit estimărilor din proiect, impactul bugetar pentru anul în curs ar fi de minus 1,64 miliarde de lei la capitolul cheltuieli, urmând ca în următorii patru ani economiile medii anuale să depășească 3 miliarde de lei.

”Măsurile propuse prevăd o administrație publică mai suplă și mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autoritățile publice locale și sustenabilitate financiară pentru acestea. Prin aceste măsuri eficientizăm administrația publică centrală și serviciile publice oferite cetățenilor” – a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Discuții în coaliția de guvernare

Proiectul vine după luni de negocieri în cadrul coaliției formate din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale. Discuțiile au început la scurt timp după lansarea „Pachetului I” de măsuri fiscale din iulie 2025.

Premierul Ilie Bolojan declara, în august anul trecut, că în administrația centrală existau peste 80.000 de posturi, dintre care aproximativ 17.000 erau neocupate.

Domenii exceptate de la reducerea de 10%

Proiectul prevede o disciplină financiară mai strictă și reducerea cheltuielilor de personal în administrația publică centrală cu 10%, însă sunt exceptate:

instituțiile din învățământul de stat;

spitalele publice și serviciile publice de ambulanță;

instituțiile publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea administrației centrale;

instituțiile din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Pentru aceste domenii sunt prevăzute măsuri compensatorii. Printre exemplele menționate în document:

creșterea vârstei de pensionare pentru militari;

reducerea sporului pentru doctorat în sistemul de învățământ;

introducerea unui nou sistem de clasificare a spitalelor și salarizare în funcție de performanță în sistemul sanitar.

Calendarul aplicării măsurilor

Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal urmează să fie aprobate și aplicate până la 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivului de 10% se va desfășura în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Pentru ordonatorii principali de credite care au redus deja cheltuielile de personal în 2025, procentul de 10% va fi ajustat în funcție de economiile deja realizate.

Flexibilitate în organizarea serviciilor sociale

Proiectul propune și o flexibilizare a organizării serviciilor publice de asistență socială, prin stabilirea unor niveluri minime de organizare („minimum direcție” sau „minimum serviciu”) și prin menținerea posibilității autorităților locale de a decide structura adecvată — compartiment, serviciu, direcție sau direcție generală — în funcție de specificul local.

