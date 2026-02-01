O dronă rusească ucide două persoane în Dnipro, în timp ce armistițiul energetic rămâne valabil

Două persoane și-au pierdut viața într-un atac cu dronă rusească asupra orașului Dnipro, în dimineața zilei de 1 februarie 2026. Victimele, o femeie și un bărbat, locuiau într-o casă privată care a fost distrusă, provocând un incendiu devastator. Alte două locuințe și un vehicul au fost, de asemenea, avariate.

Șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk (OVA), Oleksandr Ganzha, a declarat că serviciile de urgență au intervenit rapid pentru stingerea incendiului, însă consecințele atacului sunt semnificative pentru comunitate.

În noaptea precedentă, forțele rusești au intensificat bombardamentele asupra districtului Nikopol, utilizând artilerie și drone FPV, afectând centrul districtului și comunitatea Marhanets. Atacurile au provocat daune la:

două clădiri de apartamente,

patru case private,

o anexă,

o cafenea,

mai multe magazine și vehicule,

precum și la o conductă de gaze și o linie electrică, punând în pericol locuitorii și infrastructura, potrivit Kyiv Post.

Rusia a lansat 90 de drone în câteva ore

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, între 31 ianuarie, ora 18:00 și dimineața zilei de 1 februarie, Rusia a lansat 90 de drone, inclusiv Shahed, Gerbera și Italmas, dintre care aproximativ 60 erau Shahed. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 76 dintre acestea, în timp ce 14 drone au lovit efectiv nouă locații. Resturile dronelor doborâte au căzut în alte două zone.

Deși atacurile au fost devastatoare, nu au fost înregistrate lovituri asupra infrastructurii energetice din ambele părți, conform raportărilor oficiale.

Pe 30 ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Rusia a acceptat să oprească atacurile asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei până la 1 februarie, la cererea președintelui american Donald Trump, pentru a „crea condiții favorabile pentru negocieri”, subliniind că nu a fost vorba de un armistițiu complet.

