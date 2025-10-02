WSJ: SUA vor furniza Ucrainei informaţii provenind de la serviciile sale secrete pentru a lovi în interiorul Rusiei

SUA vor furniza Ucrainei informaţii provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acţiune împotriva infrastructurilor energetice ruseşti, scrie Wall Street Journal (WSJ), citând responsabili americani.

Washingtonul intenţionează să furnizeze Kievului arme mai puternice, care i-ar permite să atingă mai multe ţinte în interiorul Rusiei, relatează Reuters. De asemenea, Washingtonul solicită aliaţilor din cadrul NATO să ofere un sprijin similar, au afirmat oficialii americani, confirmând detaliile relatate iniţial de Wall Street Journal.

Această decizie reprezintă prima schimbare de politică cunoscută pe care preşedintele Donald Trump a aprobat-o de când şi-a înăsprit retorica faţă de Rusia în ultimele săptămâni, într-o încercare de a pune capăt războiului de peste trei ani dus de Moscova în Ucraina.

Ucrainei îi va fi mai uşor să lovească obiective ale infrastructurii energetice ruse

Washingtonul face de mult timp schimb de informaţii cu Kievul, dar Wall Street Journal afirmă că de acum Ucrainei îi va fi mai uşor să lovească obiective ale infrastructurii energetice ruse, cum ar fi rafinării, conducte şi centrale electrice, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri şi petrol.

Trump a presat ţările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc în schimbul acceptului său de a impune sancţiuni severe împotriva Moscovei, în încercarea de a opri finanţarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Nici Casa Albă şi nici misiunea Ucrainei la Naţiunile Unite nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea Reuters. La fel, misiunea Rusiei la ONU a refuzat să facă vreun comentariu.

Măsura intervine în timp ce Statele Unite analizează o cerere a Ucrainei privind livrarea de rachete Tomahawk, cu o rază de acţiune de 2.500 km, suficient pentru a lovi Moscova şi cea mai mare parte a Rusiei europene dacă sunt lansate din Ucraina.

Kievul şi-a dezvoltat propria rachetă cu rază lungă de acţiune

Kievul şi-a dezvoltat propria rachetă cu rază lungă de acţiune, denumită Flamingo, dar nu se cunoaşte numărul acestora, având în vedere că racheta se află în faza incipientă de producţie.

Potrivit unor responsabili americani citaţi de WSJ, informaţiile despre un schimb suplimentar de date operative a venit cu puţin timp înainte de un mesaj postat de Donald Trump săptămâna trecută pe reţelele de socializare, în care a sugerat că Ucraina ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, într-o schimbare izbitoare de ton în favoarea Kievului.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022

„După ce am văzut problemele economice (războiul) pe care le provoacă Rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziţia de a lupta şi câştiga întreaga Ucraină în forma sa iniţială”, a scris Trump pe Truth Social marţea trecută, la scurt timp după întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, numind-o „operaţiune militară specială”, pentru a stopa apropierea Kievului de Occident şi ceea ce Moscova consideră a fi o expansiune periculoasă a NATO către Est.

