Un deputat PSD spune că a semnat moțiunea de cenzură a celor de la AUR din ”grabă”

De Magda Dragu
Dorin Popa, deputat PSD, susține că a semnat moțiunea de cenzură a celor de la AUR din ”grabă”. El arată că nu știa că este moțiune de cenzură şi a semnat ”ca primarul”.

Când a fost întrebat despre moțiunea de cenzură, Dorin Popa a răspuns că „a venit un domn la mine care îl cunosc și mi-a spus: <semnați tabelul ăsta>, eu am crezut că e inițiativă legislativă”.

Parlamentarul a precizat că nu știa despre ce este vorba și că „dacă semnam moțiunea, le semnam pe toate patru. Nu semnam doar una”. El a explicat că a fost oprit la „ieșire din sala de plen” și se grăbea când a fost abordat de persoana respectivă, conform stiripesurse.ro.

Parlamentarul spune că a cerut retragerea semnăturii sale

Întrebat dacă ar fi semnat chiar și propria demisie în aceleași condiții, a răspuns fără ezitare: „Da, plecam, da. Repet, greșeala se plătește, pleci”.

Când și-a dat seama de greșeală, parlamentarul spune că a cerut retragerea semnăturii sale și că a explicat conducerii ce s-a întâmplat.

Dorin Popa a adăugat că nici nu știa că „sunt moțiunile” în dezbatere și întrebat dacă nu a fost în Parlament, acesta a afirmat că a lipsit pentru că are întâlniri, dar îi merită indemnizația de 10.900 de lei și suma forfetară pentru că muncește.

