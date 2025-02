(VIDEO) Ilie Bolojan: „Am reconfirmat parteneriatul strategic cu Franţa“

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a participat miercuri, la Paris, şi la întâlnirea informală organizată de preşedintele Franţei privind situaţia din Ucraina şi provocările de securitate din Europa.

„Ne-am asigurat încă o dată că aşa cum Franţa a fost alături de România în momentele foarte importante ale ţării noastre, şi astăzi rămâne alături de noi. Am reconfirmat parteneriatul strategic cu Franţa. De asemenea, am reconfirmat încă o dată stabilitatea prezenţei militare franceze în România, la solicitarea ţării noastre. Avem un contingent important francez care contribuie alături de celelalte contingente ale ţărilor aliate, ale Statelor Unite, la securitatea ţării noastre, şi am confirmat că această prezenţă va fi consolidată în perioada următoare. Am confirmat continuarea cooperării şi dezvoltării în zona economică şi în industria de apărare, având în vedere nu doar necesităţile regionale, dar şi posibilitatea ca această industrie să fie un pol de dezvoltare în România în anii următori”, a spus Bolojan.

„Securitatea Ucrainei este şi securitatea Europei şi a României”

„A doua întâlnire la care am participat a fost conferința legată de situația din Ucraina și de securitatea din Europa. Așa cum știți, la această conferință au participat mai multe țări, în principal cele din Uniunea Europeană, dar și din afara Uniunii, țări care împărtășesc același valori și același idei legate de situația din Ucraina. Au fost intervenții ale fiecărui stat, au fost diferite poziții, dar câteva dintre ele s-au repetat și practic sunt concluzii ale acestei întâlniri.

În primul rând, o concluzie importantă este că securitatea Ucrainei este și securitatea Europei și a României. Și noi, cei care suntem în vecinătatea Ucrainei și în Europa de Est, știm despre ce este vorba, și luni se împlinesc trei ani de zile de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei“.

Bolojan: „În acești ani, așa cum v-am spus, scutul nostru a fost NATO“

Ilie Bolojan a reiterat faptul că România este alături de Ucraina nu doar dintr-un sentiment umanitar, în primul rând, din acest motiv și de nedreptate, ci suntem și de un interes strategic pentru țara noastră. „În acești ani, așa cum v-am spus, scutul nostru a fost NATO.

Și a doua concluzie importantă a fost că, în continuare, colaborarea dintre țările europene și Statele Unite ale Americii poate să fie cea mai bună formulă pentru rezolvarea acestei crize, în așa fel încât nu doar să avem o încetare a focului, ceea ce este foarte bine, ci să avem o pace justă în așa fel încât în anii următori să nu reînceapă un nou conflict, iar această pace justă, și o pace echitabilă, nu se poate face fără participarea Ucrainei și a Uniunii Europene la închiderea acestor negocieri.

Am convenit, de asemenea, că e nevoie, în perioada imediat următoare, de unitate și coordonare între țările noastre. Diversitatea în perioade normale în Uniunea Europeană este un lucru bun, a fost un câștig, dar, într-o situație de criză, cum a fost, de exemplu, coronavirusul sau cum avem acum, este evidentă nevoie de coordonare, în așa fel încât să acționăm mai rapid, să putem să avem un plan de acțiune care să aibă în vedere sprijinirea în continuare a Ucrainei, sens în care s-a convenit inclusiv pregătirea unui pachet important de sprijin în perioada imediat următoare, în așa fel încât el să poată fi adoptat la primul Consiliu European“.

