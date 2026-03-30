Spania își închide spațiul aerian pentru avioanele SUA implicate în războiul contra Iranului

Guvernul spaniol a ordonat închiderea spațiului său aerian pentru zborurile din SUA care participă la operațiunea militară împotriva Iranului, informează luni EFE.

Spania interzice, de asemenea, utilizarea bazelor sale aeriene Rota și Moron de către aeronavele americane și nu autorizează aeronavele staționate în țări terțe europene să utilizeze spațiul aerian spaniol, potrivit unei relatări publicate luni de ziarul El Pais și confirmat pentru EFE de surse din domeniul apărării.

Închiderea spațiului său aerian, care obligă avioanele militare să ocolească Spania, țară membră a NATO, în drum spre țintele lor din Orientul Mijlociu, nu include situații de urgență, a adăugat El Pais, citat de Reuters.

„Această decizie face parte din decizia deja luată de guvernul spaniol de a nu participa sau contribui la un război inițiat unilateral și împotriva dreptului internațional“, a declarat ministrul economiei, Carlos Cuerpo, într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser, când a fost întrebat dacă decizia de a închide spațiul aerian al Spaniei ar putea înrăutăți relațiile cu Statele Unite.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a fost unul dintre ‘cei mai vocali oponenți ai atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, descriindu-le drept imprudente și ilegale.

Refuzul Spaniei a amplificat tensiunile dintre cele două guverne

Refuzul Spaniei de a permite utilizarea acestor baze, care sunt operate în comun cu SUA în baza unui acord bilateral, a amplificat tensiunile dintre cele două guverne și l-a făcut pe președintele american Donald Trump să critice în mod repetat autoritățile spaniole.

Cu toate acestea, guvernul spaniol a rămas ferm în opoziția sa față de intervenția SUA și Israelului în Iran și utilizarea acestor baze în acest scop, argumentând că războiul încalcă dreptul internațional, în ciuda amenințărilor lui Trump de a impune un embargou comercial Spaniei.

