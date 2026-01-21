Trump, discurs dur la Davos: economie, Groenlanda, NATO și atacuri la adresa Europei

Președintele american Donald Trump a susținut un discurs amplu și controversat în fața liderilor mondiali reuniți la Forumul Economic Mondial de la Davos, în care a prezentat bilanțul primului său an de mandat, a reiterat dorința Statelor Unite de a obține controlul asupra Groenlandei și a lansat critici dure la adresa Europei.

Discursul a fost deschis cu o notă ironică: „Este minunat să fiu din nou în frumosul Davos și să mă adresez atâtor lideri de afaceri respectați — atâtor prieteni, puțini dușmani”, afirmație care a stârnit râsete în sală.

„Vești fenomenale din America”: laude pentru agenda economică

Trump a susținut că politicile sale economice au produs rezultate „istorice”, afirmând că, într-un singur an, deficitul comercial lunar al SUA ar fi fost redus cu 77%, fără creșterea inflației.

El a declarat că Statele Unite construiesc fabrici de oțel în întreaga țară și că au fost încheiate acorduri comerciale „istorice” cu parteneri care reprezintă aproximativ 40% din comerțul american, inclusiv cu state din Europa, Japonia și Coreea de Sud, în special în domeniul petrolului și gazelor.

„Când SUA cresc, le urmezi”, a afirmat președintele american, susținând că aceste acorduri au impulsionat bursele nu doar în SUA, ci și în țările partenere.

Groenlanda: „Nu voi folosi forța, dar vrem proprietatea”

Unul dintre punctele centrale ale discursului a fost Groenlanda. Trump a făcut cea mai clară declarație de până acum privind utilizarea forței, afirmând că nu va recurge la mijloace militare pentru a obține insula arctică.

„Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus el, adăugând însă că Statele Unite urmăresc proprietatea deplină asupra Groenlandei, nu un simplu acord sau aranjament temporar.

„Nu poți apăra un teritoriu pe baza unui contract de închiriere. Ai nevoie de titlu de proprietate”, a declarat Trump, cerând negocieri imediate cu aliații europeni pentru achiziționarea teritoriului, aflat în prezent sub suveranitatea Danemarcei.

Trump a susținut că un control american asupra Groenlandei ar întări NATO și nu ar reprezenta o amenințare la adresa alianței.

Atacuri la adresa Danemarcei și NATO

Președintele SUA a criticat dur Danemarca, pe care a numit-o „nerecunoscătoare”, amintind că Statele Unite au apărat Groenlanda în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Danemarca a căzut în mâinile Germaniei după șase ore de lupte. Statele Unite au fost obligate să apere Groenlanda”, a spus Trump, adăugând că decizia de a returna ulterior teritoriul a fost una greșită.

Totodată, el a reiterat ideea că SUA au fost „tratate foarte nedrept de NATO”.

Retorică electorală și amenințări cu urmăriri penale

Trump a revenit și asupra alegerilor din 2020, afirmând, fără a prezenta dovezi, că acestea ar fi fost „trucate” și că „oamenii vor fi în curând urmăriți penal”.

Declarația a fost făcută în fața unui public internațional, în ciuda faptului că nu există probe care să susțină fraudarea rezultatului alegerilor, potrivit CNN.

Energie verde, imigrație și critici dure la adresa Europei

O altă temă recurentă a fost critica față de energia eoliană, pe care Trump a descris-o drept „ineficientă” și parte a unei „escrocherii verzi”, susținând că morile de vânt „distrug pământul și peisajele”.

El a criticat în mod special Europa, afirmând că politicile de imigrație, cheltuielile guvernamentale și orientarea economică au dus la declin.

„Iubesc Europa, dar nu merge în direcția corectă”, a spus Trump, susținând că părți ale continentului „nu mai sunt de recunoscut”.

