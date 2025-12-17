Președintele Nicușor Dan participă, la Bruxelles, la Summitul UE și la Consiliul European

Președintele Nicușor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest și la Consiliul European, a anunțat Administrația Prezidențială.

Reuniunea liderilor UE și a celor din Balcanii de Vest, prezidată de președintele Antonio Costa, va fi o ocazie de a demonstra și a reconfirma forța relației strategice dintre cele două părți și beneficiile pe care aceasta le aduce cetățenilor, informează site-ul Consiliului European.

Summitul va marca importanța relației politice și economice dintre UE și partenerii din Balcanii de Vest

Potrivit acestuia, summitul va marca importanța relației politice și economice dintre UE și partenerii din Balcanii de Vest, în special în contextul geopolitic actual, și necesitatea unor legături tot mai puternice.

UE își va reafirma angajamentul deplin și neechivoc față de perspectiva aderării la Uniunea Europeană a Balcanilor de Vest, precum și față de progresele înregistrate în procesul de extindere, reflectate în cel mai recent raport al Comisiei, indică sursa citată.

Liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina

Joi și vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea și situația geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană și migrația vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

Discuțiile vor viza cele mai recente evoluții din Ucraina și chestiuni care necesită o acțiune urgentă din partea UE. La ultima reuniune a Consiliului European, desfășurată pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, inclusiv în ceea ce privește eforturile militare și de apărare. Aceștia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a acestui angajament și vor discuta, de asemenea, despre garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina și eforturile diplomatice pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina.

Se vor evalua cele mai bune modalități de consolidare a poziției de negociere a Ucrainei

Se vor evalua cele mai bune modalități de consolidare a poziției de negociere a Ucrainei, de creștere a presiunii asupra Rusiei și de continuare a apărării intereselor Europei, subliniază sursa citată.

„UE a fost ferm solidară cu Ucraina și cu poporul său încă de la începutul războiului Rusiei. Până în prezent, UE și statele sale membre au acordat sprijin pentru Ucraina în valoare de 187,5 miliarde de euro, dintre care 66 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar“, arată Consiliul European.

În cadrul reuniunii, liderii vor trece în revistă progresele cu privire la următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, înregistrate de la data la care Comisia Europeană și-a prezentat propunerile – 16 iulie – și până în prezent.

