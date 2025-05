Constantin Toma, primarul PSD din Buzău: E obligatoriu să intrăm la guvernare. Înhamă-te la treabă și oferă susținere pentru reformă!

Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune că a fost sunat de primari care susțin punctul său de vedere, că PSD trebuie să facă parte din viitorul guvern: „Înhamă-te la treabă și oferă susținere pentru reformă”.

Joi, la finalul ședinței Consiliului Local Municipal Buzău, primarul Constantin Toma a spus că „este obligatoriu” ca PSD să intre la guvernare.

„(…) Sunt sunat de multă lume, vorbesc de primari din România care sunt de acord cu poziția mea. Înhamă-te la treabă și oferă susținere pentru reformă, pentru că echipa asta de negociatori a PSD este cea mai bună echipă a României. Conducerea PSD este învățată să negocieze extraordinar de bine, nu prea se pricepe la reforme. Echipa este fosta și actuala conducere a PSD, mai puțin domnul Marcel Ciolacu”, a declarat primarul municipiului Buzău.

Constantin Toma: „Singura variantă de premier este Ilie Bolojan”

Edilul PSD consideră că „singura variantă de premier este Ilie Bolojan”, el spunând că la alegerile din 18 mai românii au votat, practic, tandemul Nicușor Dan președinte – Ilie Bolojan premier.

Toma a lansat un nou atac la adresa conducerii PSD, despre care a spus că speră ca la următorul congres al partidului „să facă pasul în spate și să lase loc altei echipe să se ocupe pentru a mai exista”: „PSD are în momentul ăsta o problemă de credibilitate, a pierdut foarte mulți dintre alegători, care s-au dus la AUR sau la Victor Ponta iar actuala conducere la viitorul congres sper să facă pasul în spate și să lase loc altei echipe să se ocupe pentru a mai exista, pentru că în momentul ăsta PSD este setat pe autodistrugere“.

Constantin Toma: Marcel Ciolacu nu are niciun viitor politic

Cât despre Marcel Ciolacu, primarul PSD consideră că fostul lider al PSD nu mai are niciun viitor politic: „Din punctul meu de vedere nu mai are niciun viitor în politica românească. Toată lumea are o problemă de credibilitate, și eu am o problemă de credibilitate. În momentul în care pierzi patru rânduri de alegeri la rând trebuie să te dai mai mulți pași în spate, nu numai unul singur”.

PSD nu a anunţat încă dacă intră sau nu în guvern

PSD participă la discuțiile cu Nicușor Dan despre programul de guvernare, dar până la acest moment partidul nu a anunțat dacă va intra sau nu în guvern.

„Ne interesează programul de guvernare, măsurile care vor trebui luate de către guvern. Dacă suntem într-o zonă în care convenim că acele măsuri sunt cele necesare, da, vom face următorul pas, vom supune atenţiei partidului această opţiune de a intra sau nu la guvernare”, a declarat miercuri președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce o delegație a partidului a fost la Cotroceni la discuții cu Nicușor Dan.

El a spus că o astfel de decizie va fi luată după „o largă consultare” în PSD, cu primarii, cu șefii de consilii județene, cu parlamentarii.

