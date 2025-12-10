BERBEC

Din dialog se nasc cele mai inteligente idei, ca atare mai cereţi păreri şi de la alţii despre problema care vă preocupă. Chiar dacă primiţi opinii complet diferite, nu trebuie să le respingeţi, ci să încercaţi să luaţi din tot ce aflaţi informaţiile care vă sunt utile.

TAUR

Aveţi grijă cu cine vă petreceţi ziua, pentru că sunteţi într-o pasă excelentă, iar compania nepotrivită v-ar putea tăia tot cheful de a face ceva interesant. Nu staţi acasă, nu staţi singur, dar nici nu atrageţi alături oameni care au ceva pe suflet, pentru că ştiţi cât de impresionabil suneţi şi veţi lăsa orice activitate care vi s-ar potrivi mai bine doar pentru a-i ţine companie la greu.

GEMENI

Astăzi este despre Sunteţi gata să porniţi pe un drum înşelător, ca atare deschideţi bine ochii şi nu credeţi chiar tot ce auziţi. Cel care vrea să vă convingă să-l urmaţi sau să alegeţi singur această direcţie are interese as-cunse şi nu vă spune tot adevărul despre ceea ce v-ar putea aştepta la final.

RAC

Sunteţi cam egocentrist şi uitaţi că o relaţie implică reciprocitate şi un schimb permanent de servicii. Aşteptaţi prea mult de la celălalt fără să oferiţi mare lucru în schimb, dar va veni clipa în care toate aceste gesturi pe care le cereţi de la partener vor trebui returnate în aceeaşi măsură.

LEU

Trăiţi din amintiri frumoase, pentru că aţi trecut mai demult printr-un moment superb din care încă vă extrageţi energia de acum. A fost frumos, ca un vis împlinit, dar nu puteţi rămâne ancorat pentru totdeauna într-un moment de succes din trecut.

FECIOARĂ

Apare un musafir nepoftit, dar care reuşeşte să anime atmosfera foarte bine în jur, semn că era nevoie de un suflu nou în anturajul de care deja v-aţi plictisit. E o figură proaspătă care adună din nou grupul în jurul său şi umorul de care se foloseşte este cheia succesului când vine vorba de lucru în echipă.

BALANŢĂ

Iubirea nu e întotdeauna sinceră, de aceea ar fi bine să rămâneţi mai rece la gesturile de afecţiune ale unei per-soane care încearcă să vi se bage pe sub piele cu orice preţ. Nu are intenţii pozitive, apelaţi la tertipuri indirecte pentru a vă câştiga simpatia şi chiar dragostea.

SCORPION

Fiţi foarte precaut în orice tip de tranzacţie, deoarece există riscul să fiţi înşelat sau să comiteţi o eroare greu de reparat. Puteţi bate palma cu o persoană care nu merită încrederea dumneavoastră şi care poate profita de bunăvoinţa dumneavoastră pentru a obţine ceva în avantajul propriu.

SĂGETĂTOR

Finalul brusc la care aţi ajuns vă lasă fără replică şi vă face să alunecaţi spre o depresie greu de controlat. Sigur că nu e rezultatul pe care l-aţi preconizat atunci când aţi pornit la drum, sigur că îl puteţi considera un eşec şi pen-tru că vă prinde într-o pasă proastă, din punct de vedere emoţional.

CAPRICORN

Plecaţi la drum cu sufletul copleşit de emoţii, ori pentru că vă luaţi rămas bun de la un loc şi lăsaţi în urmă ceva ce v-a ofe-rit bucurie o perioadă, ori pentru că la destinaţie vă aşteaptă ceva ce vă va impresiona la maximum. Plecaţi cu un sentiment ciudat faţă de ceea ce părăsiţi sau faţă de ceea ce urmează să întâlniţi.

VĂRSĂTOR

Apreciaţi mult prezenţa celui drag în viaţa dumneavoas-tră, pentru că, de când îl cunoaşteţi, toate sunt mult mai frumoase. Aveţi pentru el un respect fără margini şi sentimente profunde, pentru că datorită lui aţi cunoscut iubirea adevărată.

PEȘTI

Nu ştiţi ce să alegeţi în situaţia de faţă, pentru că aveţi la dispoziţie două variante, din care numai una duce cu adevărat la un rezultat. Dacă nu o alegeţi cu grijă pe cea potrivită, aţi putea ajunge într-un impas din care singura soluţie ar mai fi renunţarea.