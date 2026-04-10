Accident grav cu șapte victime! S-a activat planul roșu de intervenție

Șapte persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs vineri după-amiază pe drumul județean DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.

Conform ISU Sibiu, autoritățile județene au activat Planul roșu de intervenție.

Traficul rutier este blocat total, a anunțat IPJ Sibiu.

În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau în total șapte persoane. Două dintre acestea au nevoie de descarcerare, a indicat ISU.

‘La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal și victime multiple și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, intervine și elicopterul SMURD Târgu Mureș‘, a informat ISU.

Potrivit SAJ Sibiu, trei dintre victime sunt încarcerate.

Citește și: Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, într-un accident pe centura de nord a Craiovei