Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, într-un accident pe centura de nord a Craiovei

Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, în noaptea de joi spre vineri, în urma unui accident rutier petrecut pe centura de nord a Craiovei. O maşină a intrat într-un autocamion care circula din sens opus. Printre persoanele rănite s-au aflat şi doi copii de 10 şi 16 ani, pasageri în autoturism.

„Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat noaptea trecută, în jurul orei 00.10, cu privire la faptul că pe DN 65F, pe centura de nord a Craiovei, a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, din comuna Dăneasa, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe DN 65F, din direcția Filiași către Balș, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autocamion ce circula din sens opus, condus de un bărbat, de 43 de ani, din Berteștii de Jos, județul Brăila.

În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 40 de ani a decedat“, potrivit IPJ Dolj.

De asemenea, o femeie de 33 de ani și doi minori de 10 și 16 ani, pasageri în autoturism, au necesitat îngrijiri medicale fiind transportați la spital conștienți și cooperanți.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.