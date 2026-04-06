Sute de sancțiuni și permise suspendate în Olt: polițiștii intensifică acțiunile în trafic

În acest weekend, polițiștii din județul Olt au desfășurat acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere.

Activitățile au vizat prevenirea violenței și combaterea principalelor cauze ale accidentelor de circulație. Polițiștii au intervenit la 119 solicitări, dintre care 96 au fost sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În urma controalelor, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 130.000 de lei.

Zeci de șoferi, sancționați drastic

Pentru abaterile constatate în trafic:

29 de permise de conducere au fost reținute: 14 pentru viteză excesivă 6 pentru alcool sau substanțe interzise 9 pentru alte abateri

11 certificate de înmatriculare au fost retrase.

De asemenea, au fost constatate 9 infracțiuni rutiere.

Cazuri grave descoperite de polițiști

Șofer fără permis, depistat la Balș

La data de 5 aprilie, polițiștii din cadrul Poliția orașului Balș au oprit un bărbat de 58 de ani, din Balș.

Verificările au arătat că acesta avea permisul suspendat, fiind întocmit dosar penal pentru conducere fără drept.

Refuz de testare și permis suspendat, la Potcoava

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Poliția orașului Potcoava au oprit un șofer de 51 de ani, din Scornicești.

Acesta avea permisul suspendat și a refuzat atât testarea cu etilotestul, cât și prelevarea de probe biologice.

Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea accidentelor și creșterea siguranței rutiere.

Citește și: (VIDEO) Peste 900 de amenzi și zeci de șoferi scoși din trafic: bilanțul poliției din Dolj în minivacanța de Florii și Paștele Catolic