(VIDEO) Peste 900 de amenzi și zeci de șoferi scoși din trafic: bilanțul poliției din Dolj în minivacanța de Florii și Paștele Catolic

Sute de polițiști doljeni au fost mobilizați în weekend pentru siguranța cetățenilor, fără incidente majore raportate.

În weekendul dedicat sărbătorilor de Floriile și Paștele Catolic, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj au fost la datorie pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Peste 350 de polițiști au acționat zilnic, fără a fi înregistrate evenimente deosebite.

Sute de intervenții și zeci de infracțiuni

Oamenii legii au organizat 45 de acțiuni și au intervenit la 235 de solicitări ale cetățenilor, dintre care 206 au fost apeluri la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În această perioadă, au fost sesizate 72 de fapte penale:

33 infracțiuni contra persoanei,

18 contra patrimoniului,

12 infracțiuni rutiere,

9 alte infracțiuni.

Amenzi de sute de mii de lei

Polițiștii au aplicat peste 900 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 275.000 de lei.

Echipajele de poliție rutieră au fost prezente pe principalele drumuri din județul Dolj, folosind aparate radar, etilotest și drugtest.

Scopul: depistarea șoferilor care depășesc viteza sau conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise.

Șoferi periculoși, scoși din trafic

Polițiștii au luat măsuri ferme împotriva conducătorilor auto care reprezentau un pericol:

39 de șoferi au rămas fără permis

31 de autovehicule au fost oprite din circulație

Certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea problemelor tehnice.

Prevenția, o prioritate

În paralel, polițiștiii au desfășurat 12 activități informativ-preventive:

8 pentru prevenirea infracțiunilor contra persoanei,

2 pentru protejarea patrimoniului,

2 pentru combaterea criminalității informatice.

