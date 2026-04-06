40 de minute de tăcere totală: momentul în care astronauții Artemis rămân complet izolați de Pământ

Astronauții misiunii Artemis II se află mai departe de Pământ decât orice oameni din ultimele decenii, potrivit BBC.

(De la stânga la dreapta) Specialistul misiunii Jeremy Hansen de la CSA (Agenția Spațială Canadiană), pilotul Victor Glover, comandantul Reid Wiseman și specialista misiunii Christina Koch ies din clădirea de operațiuni și verificare Neil A. Armstrong înainte de lansarea rachetei Artemis II de la Centrul Spațial Kennedy al NASA, pe 1 aprilie 2026, în Cape Canaveral, Florida. Racheta sistemului de lansare spațială Artemis II, înaltă de 101 metri, și nava spațială Orion îi vor purta pe astronauți în jurul lunii și înapoi, la 370.000 de kilometri în spațiu, cea mai îndepărtată distanță pe care a călătorit-o vreodată un om de la Pământ. (Fotografie de Joe Raedle/Getty Images)

Pe parcursul misiunii, aceștia au rămas în contact constant cu centrul de control al NASA din Houston, o legătură vitală atât tehnic, cât și emoțional.

Această conexiune va fi însă întreruptă temporar atunci când nava Orion va trece pe partea îndepărtată a Luna.

Timp de aproximativ 40 de minute, toate comunicațiile radio și laser vor fi blocate, iar cei patru astronauți vor rămâne complet izolați.

Singurătate în spațiul cosmic

Pilotul misiunii, Victor Glover, a descris acest moment ca pe o oportunitate de reflecție și unitate globală.

„Să folosim acest timp pentru a ne ruga și a trimite gânduri bune”, a transmis el înainte de lansare.

O experiență trăită și în trecut

Situații similare au fost întâlnite și în timpul misiunilor Apollo 11.

Astronautul Michael Collins a rămas complet singur în timp ce colegii săi, Neil Armstrong și Buzz Aldrin, pășeau pe Lună.

El a descris acele momente drept „profund liniștite”, fără teamă, dar marcate de o izolare totală.

Emoții și pe Pământ

Nu doar astronauții vor simți tensiunea acestor minute. La stația terestră Goonhilly Earth Station din Marea Britanie, echipele monitorizează constant poziția navei.

Specialiștii recunosc că momentul pierderii semnalului este unul plin de emoții, dar și de încredere în tehnologie.

Viitorul comunicațiilor spațiale

Astfel de „zone moarte” ar putea deveni în curând istorie. Proiecte precum Moonlight își propun să creeze o rețea de sateliți în jurul Lunii, asigurând comunicații permanente.

Acest lucru va fi esențial pentru viitoarele baze lunare și explorarea continuă a satelitului natural.

40 de minute dedicate explorării

În timpul întreruperii, astronauții se vor concentra pe observații științifice: fotografierea suprafeței lunare, studii geologice și analiza mediului.

Când nava va reapărea din spatele Lunii și semnalul va fi restabilit, întreaga lume va putea respira ușurată.

