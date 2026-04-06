Atac mortal în Israel și tensiuni tot mai mari după avertismentul SUA privind Strâmtoarea Ormuz

Situația din Orientul Mijlociu se agravează după ce președintele american Donald Trump a impus un termen limită Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În caz contrar, liderul american a avertizat asupra unor posibile atacuri asupra infrastructurii critice iraniene, inclusiv centrale electrice și poduri.

Iranul amenință cu represalii

Autoritățile de la Teheran au reacționat dur, avertizând că orice acțiune militară va fi urmată de represalii.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni deja ridicate în regiune, potrivit Haaretz.

Între timp, o rachetă lansată din Iran a lovit un imobil rezidențial din Haifa, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor patru.

Impactul a declanșat un incendiu puternic, iar clădirea cu șase etaje a fost grav avariată, existând riscul de prăbușire.

Operațiuni de salvare în desfășurare

Echipele de intervenție au reușit să recupereze două dintre victimele surprinse sub dărâmături, însă alte două persoane sunt în continuare dispărute.

Căutările continuă în condiții dificile, în timp ce autoritățile încearcă să stabilizeze structura afectat. Evenimentele recente amplifică temerile privind o posibilă escaladare militară majoră în regiune, cu implicații globale.

