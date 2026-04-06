Vâlcea: Razie a poliției pe DN67: zeci de șoferi prinși cu viteză excesivă în doar două ore

Polițiștii din Horezu, împreună cu cei ai Secția 7 Rurală Măldărești, au desfășurat, ieri,o acțiune pentru combaterea vitezei excesive.

Verificările au avut loc pe DN67, în zona localității Slătioara, în intervalul 17:00–19:00.

Amenzi de aproape 9.000 de lei

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

24 pentru depășirea limitei legale de viteză

4 pentru alte abateri rutiere

Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la aproximativ 8.700 de lei.

Permise suspendate pentru viteză extremă

Trei șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au depășit cu peste 50 km/h limita legală pe sectorul de drum verificat.

De asemenea, polițiștii au reținut și un certificat de înmatriculare.

Șoferii, verificați și pentru consum de alcool

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 15 testări cu aparatul etilotest, toate rezultatele fiind negative.

Reprezentanții poliției anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

