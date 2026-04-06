Descoperire tragică în Târgu Jiu: o femeie de 31 de ani, găsită decedată în locuință

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați,azi la prânz, prin 112, de un bărbat care a anunțat că și-a găsit fiica decedată în locuință.

La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj de ambulanță, care a efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul femeii, în vârstă de 31 de ani.

În urma examinării vizuale a cadavrului, nu au fost identificate leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului sau membrelor.

Necropsia va stabili cauza decesului

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

Aceasta va stabili cu exactitate cauza decesului.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca cercetările să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

