Acțiuni de amploare în trenuri și gări: peste 1.500 de persoane verificate de polițiștii din Craiova

În perioada 23 – 29 martie 2026, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au desfășurat o amplă acțiune în trenuri și gări.

Acțiunea s-a derulat în șapte județe:

Mehedinți,

Gorj,

Dolj,

Olt,

Vâlcea,

Argeș,

Teleorman – pentru prevenirea și combaterea criminalității în transportul feroviar, în cadrul campaniei „Crime Prevention Week”.

Activitățile au vizat atât siguranța călătorilor, cât și combaterea unor fenomene precum furturile, migrația ilegală, deținerea de substanțe interzise sau actele de vandalism. Controalele au fost desfășurate atât în stațiile de cale ferată, cât și în trenurile de călători.

Controale și sancțiuni pe bandă rulantă

În urma acțiunilor, polițiștii au legitimat aproximativ 1.500 de persoane și au verificat 43 de centre de colectare a materialelor metalice. Totodată, au fost confiscate circa 570 de kilograme de materiale feroase.

Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat 237 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 62.000 de lei, și au constatat 7 infracțiuni. La aceste activități au participat și echipe canine, care au sprijinit depistarea persoanelor și a bunurilor suspecte.

Cazuri concrete descoperite în teren

Printre situațiile identificate de polițiști se numără cazul unui bărbat de 50 de ani, mecanic de locomotivă din orașul Piatra-Olt, depistat în zona liniilor din stația CF Craiova având asupra sa 13,5 litri de motorină. În urma verificărilor suplimentare, în fișetul acestuia au mai fost găsiți încă 15 litri de combustibil. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru furt.

Un alt caz a vizat o minoră de 17 ani, din municipiul Reșița, dată dispărută la nivel național, care a fost găsită într-un tren pe ruta Timișoara Nord – București Nord. Aceasta a declarat că nu a fost victima vreunei infracțiuni și a fost preluată de reprezentanții DGASPC Mehedinți.

De asemenea, într-un tren care circula pe relația București Nord – Craiova, polițiștii au depistat un bărbat de 33 de ani care avea asupra sa o țigară artizanală și substanțe suspecte, acestea fiind ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Acțiuni în continuare pentru siguranța călătorilor

Reprezentanții poliției transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind menținerea unui climat de siguranță și legalitate în transportul feroviar.

Prezența activă a polițiștilor în trenuri și gări rămâne esențială pentru prevenirea infracțiunilor și protejarea călătorilor, în special în zonele cu trafic intens.

