Patru răniți după ce trei autoturisme și un camion s-au ciocnit

Patru persoane au fost rănite, vineri dimineață, după ce trei autoturisme şi un camion s-au ciocnit, pe centura ocolitoare a municipiului Suceava. Un bărbat a fost descarcerat de pompieri, toate cele patru victime fiind transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri.

Accidentul s-a produs pe DN 2P, varianta ocolitoare a municipiului Suceava, între localităţile Şcheia şi Moara, judeţul Suceava, între trei autoturisme şi un camion.

Au intervenit o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD B2 de la ISU şi patru ambulanţe SAJ.

Un bărbat încarcerat a fost scos de către echipajul pentru descarcerare şi predat echipajelor medicale şi paramedicale.

„Au fost preluate patru victime stabile, conştiente, cel mai grav fiind un bărbat de 58 de ani, care fusese încarcerat şi prezintă o fractură de femur stâng, contuzie toraco-abdominală şi la nivelul coloanei lombare. Au mai fost implicaţi doi bărbaţi de 30 şi 25 de ani şi o femeie de 28 de ani, toţi cu contuzii minore. Toate victimele au fost transportate la UPU Suceava”, a precizat ISU.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, traficul rutier este întrerupt în ambele direcţii.

Citeşte şi: O femeie a murit și două persoane au fost intoxicate cu fum într-un incendiu la un bloc