O femeie a murit și două persoane au fost intoxicate cu fum într-un incendiu la un bloc

O femeie a murit și două persoane au fost intoxicate cu fum, în urma unui incendiu izbucnit, joi seară într-un bloc din Bacău. 100 de persoane s-au autoevacuat, șase fiind evacuate de către pompieri.

Proprietara locuinței de unde ar fi pornit flăcările, o femeie de 58 de ani, a fost găsită moartă înăuntru. Există suspiciunea că ea ar fi provocat incendiul. Flăcările au izbucnit într-o garsonieră de la ultimul etaj al blocului și s-au extins rapid, până la acoperiș. Vecinii au observat vâlvătaia și au sunat speriați la 112.

„În urma incendiului au rezultat două persoane care au fost intoxicate cu fum și au fost preluate de echipajele SAJ si transportate la UPU. Din păcate, în apartamentul de la care a izbucnit incendiul, a fost identificată o persoană decedată de sex feminin, în vârstă de aproximativ 58 de ani”, a transmis ISU Bacău.

Incendiul a fost stins, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire.

