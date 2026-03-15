9 C
Craiova
duminică, 15 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Un copil de 13 ani, strivit de o poartă de fotbal chiar în fața tatălui! A fost operat de urganță

De Tiberiu Cocora

Încă un copil a fost rănit grav de o poartă de fotbal care s-a prăbuşit peste el. E al doilea caz din ultimele 6 luni. Băiatul de 13 ani a fost operat de urgenţă şi este internat la terapie intensivă la spitalul din Timişoara.

Incidentul tragic a avut loc aseară în jurul orei 19 în comuna Cenad, din judeţul Timiş. Băiatul de 13 ani se afla pe terenul de fotbal din localitate, alături de tatăl său.

Din primele verificări, s-a stabilit faptul că băiatul s-ar fi jucat pe bara porţii de fotbal, aceasta desprinzându-se şi lovindu-l în zona capului. Minorul a fost transportat de urgenţă la spitalul judeţean din Timişoara pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a declarat Aurora Piperea, IPJ Timiş, citată de Observatornews.

Copilul a ajuns în stare gravă la spital şi a fost operat de urgenţă. El a rămas internat pe secţia de terapie intensivă. Poliţia investighează acum cazul. Din păcate, incidentul nu este unul izolat.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA