Încă un copil a fost rănit grav de o poartă de fotbal care s-a prăbuşit peste el. E al doilea caz din ultimele 6 luni. Băiatul de 13 ani a fost operat de urgenţă şi este internat la terapie intensivă la spitalul din Timişoara.

Incidentul tragic a avut loc aseară în jurul orei 19 în comuna Cenad, din judeţul Timiş. Băiatul de 13 ani se afla pe terenul de fotbal din localitate, alături de tatăl său.

„Din primele verificări, s-a stabilit faptul că băiatul s-ar fi jucat pe bara porţii de fotbal, aceasta desprinzându-se şi lovindu-l în zona capului. Minorul a fost transportat de urgenţă la spitalul judeţean din Timişoara pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a declarat Aurora Piperea, IPJ Timiş, citată de Observatornews.

Copilul a ajuns în stare gravă la spital şi a fost operat de urgenţă. El a rămas internat pe secţia de terapie intensivă. Poliţia investighează acum cazul. Din păcate, incidentul nu este unul izolat.

