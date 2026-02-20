3.4 C
O femeă a murit zdobită de unul din pereții casei

O femeie a murit zdobită de unul din pereții casei

De Daniela Moise

O femeie a murit, vineri seară, după ce unul dintre pereții casei a căzut peste ea.

„În aceste momente, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Pişchia intervin pentru degajarea unei persoane surprinse sub dărâmaturi (zid prăbuşit) în localitatea Alioş”, a transmis ISU Timiş.

La locul evenimentului sunt mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum şi o ambulanţă SAJ.

Medicii ajunşi la faţa locului au constatat decesul bătrânei, în urma prăbuşirii zidului.

Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul..

