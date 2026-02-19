Tânăr din Târgu Jiu, reținut după ce și-a tăiat brățara electronică și a fugit din județ. Voia să plece din țară

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, ieri, de dispeceratul I.P.J. Gorj – Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică, cu privire la faptul că un bărbat de 21 de ani, din municipiu, aflat sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, ar fi încălcat obligațiile impuse de instanță.

Tânărul avea interdicția de a părăsi județul Gorj, însă s-ar fi îndepărtat de dispozitivul mobil asociat sistemului de monitorizare electronică.

La fața locului au fost direcționate două patrule de ordine publică, alături de polițiști de investigații criminale și proximitate. Aceștia au constatat că bărbatul nu se afla la domiciliu și nu răspundea la telefon, fiind demarate imediat căutări.

În urma verificărilor efectuate în colaborare cu polițiștii din județul Hunedoara, persoana a fost identificată în municipiul Hațeg. Bărbatul a declarat că, în aceeași dimineață, ar fi lăsat terminalul mobil acasă, după care și-ar fi tăiat brățara electronică și ar fi aruncat-o în râul Jiu. Există date că acesta intenționa să părăsească teritoriul României.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Față de tânăr a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

