Expoziția itinerantă „BRÂNCUȘI 150” ajunge la Craiova. Vernisaj special la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește duminică, 22 februarie 2026, vernisajul expoziției itinerante „BRÂNCUȘI 150”, organizată de Centrul Brâncuși Târgu Jiu, eveniment inclus în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși.

2026 – declarat „Anul Constantin Brâncuși”

Prin lege, anul 2026 a fost declarat „Anul Constantin Brâncuși”, iar în Craiova și județul Dolj vor avea loc evenimente culturale lunare realizate în parteneriat cu instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliul Județean Dolj.

Craiova ocupă un loc important în biografia artistului, fiind orașul în care Brâncuși a studiat la Școala de Arte și Meserii. Astăzi, Muzeul de Artă Craiova păstrează opt lucrări semnate de sculptor, printre care „Sărutul”, „Domnișoara Pogany”, „Cap de copil” sau „Ecorșeu”.

Expoziția „BRÂNCUȘI 150” – o poveste de viață transpusă în imagini și film

Sub genericul „Brâncuși ne privește pe toți / Brâncuși regards us all / Brâncuși nous regarde”, expoziția propune o incursiune vizuală în viața artistului, construită ca o peliculă cinematografică ce urmărește parcursul său din 1876 până la finalul vieții.

Vizitatorii vor descoperi:

anii de formare din Craiova și București;

plecarea legendară spre Paris;

desprinderea artistică de influența lui Auguste Rodin;

apariția operelor care au redefinit sculptura modernă.

Expoziția reunește fotografii, documente, citate în română, franceză și engleză, dar și momente-cheie din cariera artistului, precum:

Armory Show New York (1913);

scandalul „Prințesa X”;

procesul american privind lucrarea „Pasărea în spațiu”, care a schimbat definiția artei moderne;

realizarea Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu;

testamentul și posteritatea operei brâncușiene.

Filme dedicate marelui sculptor

La vernisaj vor fi proiectate trei producții dedicate lui Brâncuși:

„Brâncuși Filmat” – realizat de Centre Pompidou;

„Brâncuși – Scrisoare imaginară”, semnat de Cornel Mihalache (TVR);

un montaj video despre încercările de repatriere a osemintelor artistului.

Expoziția se încheie cu secvența „Posteritatea”, care analizează impactul falsurilor și disputelor apărute în jurul imaginii sculptorului în ultimele decenii.

Expoziția BRÂNCUȘI 150 poate fi vizitată la Muzeul Cărții și Exilului Românesc în perioada 22 februarie – 1 martie 2026.

