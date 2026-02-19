Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativă de lege marțială

Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la închisoare pe viață după ce un tribunal din Seul a stabilit că acesta a orchestrat o insurecție prin tentativa de impunere a legii marțiale.

Instanța a decis că fostul lider a încercat să submineze constituția prin desfășurarea de trupe militare pentru izolarea Adunarea Națională a Coreei de Sud și prin ordinul de arestare a unor politicieni, în data de 3 decembrie 2024.

Judecătorul Ji Gwi-yeon a declarat că acțiunile lui Yoon au afectat grav democrația sud-coreeană și justifică o pedeapsă extrem de severă. Procurorii ceruseră inițial pedeapsa capitală, potrivit BBC.

Țara rămâne profund divizată după verdict

Sentința a scos în stradă mii de oameni. Susținătorii fostului președinte s-au adunat în fața instanței cu pancarte și sloganuri de sprijin, iar mulți au izbucnit în lacrimi după anunțarea deciziei.

În același timp, protestatarii anti-Yoon au cerut condamnarea la moarte, considerând că tentativa de instaurare a legii marțiale a reprezentat un atac direct asupra democrației.

Securitatea a fost una excepțională, aproximativ 1.000 de polițiști fiind mobilizați pentru prevenirea incidentelor.

Legea marțială care a șocat Coreea de Sud

Criza politică a început pe 3 decembrie 2024, când Yoon Suk Yeol a anunțat în direct la televiziune instituirea legii marțiale.

Fostul președinte a susținut că măsura era necesară pentru a proteja statul de forțe „antistatale” apropiate de Coreea de Nord, însă ulterior a devenit clar că decizia a fost influențată de blocajele politice interne și de scandalurile de corupție în care era implicată soția sa.

Ordinul a fost retras după doar câteva ore, după ce parlamentarii au reușit să ajungă în legislativ și să îl anuleze.

Au urmat luni de haos politic, punerea sub acuzare a fostului președinte și condamnarea mai multor oficiali de rang înalt implicați în ceea ce judecătorii au numit „o insurecție de sus”.

Alte condamnări în dosarul insurecției

Fostul premier Han Duck-soo a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru implicare în complot, iar fostul ministru al apărării Kim Yong-hyun a primit o pedeapsă de 30 de ani.

Mai mulți responsabili din serviciile de informații și din conducerea poliției au fost, de asemenea, închiși.

Verdictul ar putea ajunge la Curtea Supremă

Avocații lui Yoon au contestat decizia, susținând că verdictul ar fi fost „prestabilit” și nefundamentat pe probe solide.

Dacă una dintre părți va face apel, cazul va ajunge la Curtea Supremă, iar decizia finală ar putea întârzia luni de zile.

Deși pedeapsa cu moartea rămâne legală în Coreea de Sud, statul nu a mai executat condamnați din 1997, ceea ce înseamnă că, în practică, o astfel de sentință ar echivala tot cu detenția pe viață.

De ce foștii președinți sud-coreeni ajung frecvent în închisoare

Condamnarea lui Yoon continuă o tradiție controversată în politica sud-coreeană, unde mai mulți foști șefi de stat au fost judecați și încarcerați pentru abuz de putere sau corupție, mulți fiind ulterior grațiați după câțiva ani de detenție.

Citește și: Povestea sfâșietoare a unor gemene din Olt: una acasă, cealaltă luptă pentru viață