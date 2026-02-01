-1 C
Craiova
duminică, 1 februarie, 2026
(VIDEO) Ţigări de contrabandă în valoare de peste 76.000 de lei, confiscate pe drumurile dinspre Bulgaria

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

În perioada 26–31 ianuarie, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din Giurgiu, Calafat, Călărași și al Serviciului Teritorial Giurgiu au oprit pentru control mai multe mijloace de transport care circulau pe rute precum Bulgaria–România și Turcia–România.

64.320 de țigarete fără documente legale

Autovehiculele verificate erau conduse de cetățeni români și bulgari. În urma controalelor efectuate, în interiorul acestora a fost descoperită cantitatea totală de 64.320 de țigarete, respectiv 3.216 pachete, unele având timbru fiscal bulgăresc, iar altele fără marcaje fiscale.

Pentru produsele accizabile descoperite, persoanele în cauză nu dețineau documente legale de proveniență, motiv pentru care întreaga cantitate a fost confiscată.

Valoarea totală a țigaretelor ridicate este estimată la peste 76.200 de lei. Produsele au fost introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției, în vederea continuării cercetărilor.

Dosare penale și sancțiuni contravenționale

În urma celor constatate, polițiștii de frontieră au aplicat sancțiuni contravenționale și au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege.

Acțiuni permanente împotriva contrabandei

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează că astfel de acțiuni sunt desfășurate în mod constant, în cooperare cu alte instituții partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

Aceste activități au loc în contextul aplicării acquis-ului Schengen și urmăresc asigurarea securității frontierelor, protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

