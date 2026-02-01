Jaf ca-n filme în vestul Londrei. Bijuterie de familie atacată cu ciocane în plină zi

Un jaf șocant, comis în plină zi, a zguduit o suburbie liniștită din vestul Londrei. Doi indivizi înarmați cu ciocane au atacat o bijuterie de familie din cartierul Richmond, spărgând vitrina și golind-o de bijuterii în doar câteva zeci de secunde.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață și a fost surprins de un martor, care a filmat întreaga scenă. În imagini, cei doi bărbați apar lovind cu un ciocan mare în geamul bijuteriei Gregory & Co., după care îndepărtează resturile de sticlă și încep să umple o geantă albastră cu bunurile expuse.

În timp ce hoții acționau, membrii personalului pot fi văzuți încercând cu disperare să recupereze câteva bijuterii înainte ca acestea să fie furate. La un moment dat, unul dintre angajați încearcă chiar să-i alunge pe atacatori, lovindu-i cu un obiect care pare a fi o cutie mică. Tentativa nu a avut însă succes.

Tâlharii au fugit apoi de la locul faptei, sub privirile șocate ale trecătorilor, lăsând în urmă vitrina distrusă și cioburi de sticlă împrăștiate pe trotuar.

Un martor care lucrează într-un magazin din apropiere a declarat că totul s-a întâmplat extrem de rapid.

„Au apărut de nicăieri, cu un baros și o geantă. Au început imediat să spargă vitrina magazinului de bijuterii. A fost haos”, a povestit acesta.

Poliția Metropolitană a fost sesizată, însă până la acest moment nu a anunțat dacă există persoane reținute în cazul jafului din Richmond.

A jewellery robbery in Richmond London this morning



( ahcomeridewithme ) pic.twitter.com/d0jmgyQUGq — London & UK Street News (@CrimeLdn) January 31, 2026

Val de atacuri asupra bijutierilor

Jaful nu este un caz izolat. Cu doar două zile înainte, un alt magazin de bijuterii, Sultan Jewellers din Shepherd’s Bush, a fost atacat de mai mulți indivizi care au spart vitrinele cu un baros.

Polițiștii au ajuns acolo în doar trei minute, dar au fost amenințați cu un ciocan în timp ce hoții încercau să fugă cu un moped. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat pe loc pentru spargere agravată, însă alți suspecți au reușit să scape.

La peste 12 ore de la atac, zona era încă izolată, iar cioburile de sticlă și bijuteriile rămâneau împrăștiate pe trotuar. Proprietarul unui pub din apropiere a declarat că a văzut pete de sânge pe asfalt la câteva ore după incident.

Localnicii spun că jaful din Shepherd’s Bush seamănă izbitor cu un atac similar din 2019, când trei indivizi înarmați cu baros au intrat cu un Range Rover într-un magazin de bijuterii.

Valul de jafuri ridică semne de întrebare asupra siguranței comercianților și asupra curajului tot mai mare al infractorilor, care par să nu se mai teamă nici de camerele de filmat, nici de martori.

Citește și: Liderul suprem al Iranului avertizează: orice atac american ar declanșa un „război regional”