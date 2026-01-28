Medicul Cristian Andrei, dus în cătușe la Poliție, după ce a fost acuzat de agresiuni sexuale și viol

Update: Doctorul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate

Cristian Andrei, cunoscutul psiholog, dar care nu avea atestat de liberă practică și este acuzat de agresiune sexuală, a ieșit de la audierile care s-au desfășurat, miercuri, timp de peste opt ore, la sediul Serviciului Investigații Criminale Sector 1.

äAvem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce“, a spus Cristian Andrei la ieșirea din sediul SIC.

Ştirea iniţială: Poliția Capitalei a efectuat, miercuri, percheziții la domiciliul și la cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, vizat într-un dosar de viol și agresiuni sexuale asupra fostelor cliente.

Anchetatorii arată că bărbatul ar fi desfășurat activități specifice psihoterapiei fără a avea studii de specialitate și atestat, inducând în eroare mai multe femei pentru a le determina să plătească ședințe ilegale. În cadrul cercetărilor au reieșit mai multe acte de agresiune sexuală, comise profitând de starea de vulnerabilitate a victimelor.

Cristian Andrei a fost adus în cătușe la audieri

În cursul serii, Cristian Andrei a fost adus în cătușe la audieri. Întrebat de jurnaliști despre mai multe fapte, acesta nu a răspuns la absolut nicio întrebare. Rămâne de văzut dacă va răspunde întrebărilor puse de procurori, după o zi întreagă de percheziții, atât acasă la el, cât și la cabinetul pe care îl deține.

Ce acuzaţii i se aduc

Cristian Andrei este acuzat că, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul institutului pe care îl deține, ar fi agresat sexual o femeie și ulterior ar fi violat-o. Nu ar fi fost singura victimă: ar fi profitat și de o altă clientă, pe care ar fi luat-o forțat în brațe și sărutat-o, continuând cu atingeri nepotrivite.

Cea de-a treia victimă este o studentă venită în practică la institut în 2024, pe care ar fi agresat-o sexual. De asemenea, bărbatul este acuzat că, din 2004 până anul trecut, a desfășurat activitatea de psiholog fără a fi absolvit o facultate de profil și fără atestat de liberă practică.

