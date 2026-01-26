(VIDEO) Peste 56.000 de țigarete de contrabandă descoperite la Calafat, în două autoturisme conduse de cetățeni bulgari

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit 56.400 de țigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 84.600 de lei, în urma controalelor efectuate asupra a două vehicule. Țigările erau transportate ilegal de doi cetățeni bulgari, fără documente de proveniență.

Primul caz a fost înregistrat pe 24 ianuarie, în jurul orei 23:15, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Olanda, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

Vehiculul era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 23 de ani, care circula pe ruta Bulgaria – România – Olanda. În urma verificărilor, echipa comună de control a descoperit 10.800 de țigarete (540 de pachete), de diverse mărci, cu timbru de acciză Bulgaria. Erau ascunse în bagajele personale și în bancheta din spate a microbuzului. Țigările, estimate la 16.200 de lei, au fost indisponibilizate, iar pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal.

Un alt caz câteva ore mai târziu

Al doilea caz a avut loc în noaptea următoare, în jurul orei 00:00, când polițiștii de frontieră au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un bărbat de 34 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria – Germania.

În urma controlului amănunțit, polițiștii au descoperit 45.600 de țigarete (2.280 de pachete), cu timbru de acciză Bulgaria, ascunse într-un locaș special amenajat, realizat prin perete dublu și în bara din spate a autoturismului. Valoarea țigaretelor este estimată la 68.400 de lei. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată și introdusă în camera de corpuri delicte a instituției.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate corespunzător, peste limita legală de 10.000 de țigarete, urmând ca la finalizarea dosarelor să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

