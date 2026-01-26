2.9 C
Craiova
luni, 26 ianuarie, 2026
(VIDEO) Peste 56.000 de țigarete de contrabandă descoperite la Calafat, în două autoturisme conduse de cetățeni bulgari

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit 56.400 de țigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 84.600 de lei, în urma controalelor efectuate asupra a două vehicule. Țigările erau transportate ilegal de doi cetățeni bulgari, fără documente de proveniență.

Primul caz a fost înregistrat pe 24 ianuarie, în jurul orei 23:15, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Olanda, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

Vehiculul era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 23 de ani, care circula pe ruta Bulgaria – România – Olanda. În urma verificărilor, echipa comună de control a descoperit 10.800 de țigarete (540 de pachete), de diverse mărci, cu timbru de acciză Bulgaria. Erau ascunse în bagajele personale și în bancheta din spate a microbuzului. Țigările, estimate la 16.200 de lei, au fost indisponibilizate, iar pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal.

Un alt caz câteva ore mai târziu

Al doilea caz a avut loc în noaptea următoare, în jurul orei 00:00, când polițiștii de frontieră au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un bărbat de 34 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria – Germania.

În urma controlului amănunțit, polițiștii au descoperit 45.600 de țigarete (2.280 de pachete), cu timbru de acciză Bulgaria, ascunse într-un locaș special amenajat, realizat prin perete dublu și în bara din spate a autoturismului. Valoarea țigaretelor este estimată la 68.400 de lei. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată și introdusă în camera de corpuri delicte a instituției.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate corespunzător, peste limita legală de 10.000 de țigarete, urmând ca la finalizarea dosarelor să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

