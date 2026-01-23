Alertă la Slatina: peste 220 de persoane evacuate după sesizarea unui miros de gaze, în zona Liceului „Nicolae Titulescu“

Autoritățile au intervenit de urgență, astăzi, în municipiul Slatina, pe strada Aleea Rozelor, în zona Liceului „Nicolae Titulescu“, după ce a fost sesizat un miros suspect de gaze.

Din motive de siguranță, au fost evacuate preventiv 223 de persoane, elevi, cadre didactice și personal auxiliar. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Slatina, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială CBRN (cercetare chimică, biologică, radiologică și nucleară), un microbuz și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, au fost prezente două echipe Distrigaz.

În urma măsurătorilor efectuate de echipajele ISU Olt și Distrigaz nu a fost detectată prezența gazului metan în zonă.

Potrivit primelor concluzii, sursa probabilă a mirosului ar fi fost un recipient golit în spațiul verde din zona adiacentă unității de învățământ.

Situația nu a impus acordarea de îngrijiri medicale, iar intervenția s-a desfășurat cu caracter preventiv, pentru protejarea elevilor și a personalului.

