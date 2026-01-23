Week-end de poveste la Teatrul Colibri: „Greierele și furnica“, în premieră, și „Albă ca Zăpada“

Două spectacole îndrăgite, personaje jucăușe și emoții pentru cei mici, pe scena Teatrului pentru copii și tineret Colibri Craiova.

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova – Secția Teatru îi invită pe cei mici și pe cei mari, în acest week-end, într-o nouă călătorie prin lumea poveștilor. Publicul este așteptat să descopere personaje noi, să se reîntâlnească cu eroi îndrăgiți și să se bucure de magia păpușilor și a actorilor:

Andreea Ionescu,

Adriana Ioncu,

Geo Dinescu,

Oana Stancu,

Marin Fagu,

Cosmin Dolea,

Daniel Mirea,

Ionica Dobrescu,

Robert Iovan,

Emanuel Popescu,

Alis Ianoș.

Premieră: „Greierele și furnica“, sâmbătă, 24 ianuarie

Sâmbătă, de la ora 18:00, are loc premiera spectacolului „Greierele și furnica“, inspirat din Inimioare fericite. Spectacolul este semnat de Delia Gavlițchi (regia).

Vârsta recomandată: 3+.

Prin imagini colorate, personaje jucăușe, muzică blândă și ritmuri atent alese, cei mici sunt invitați să descopere emoții fundamentale precum bucuria, curajul și prietenia, dar și momentele de teamă sau tristețe. Spectacolul este conceput ca o experiență sigură și prietenoasă, care încurajează empatia, comunicarea și exprimarea emoțiilor.

„Albă ca Zăpada“, duminică, 25 ianuarie

Duminică, de la ora 11:00, publicul este invitat la spectacolul „Albă ca Zăpada“, o adaptare contemporană după basmul Fraților Grimm, semnată de Cristian Pepino (scenariul și regia). Scenografia este realizată de Remus Gabor și Raluca Aionițoaie, iar muzica poartă semnătura lui Marin Fagu.

Vârsta recomandată: 3+.

Spectacolul își propune o reinterpretare modernă a poveștii clasice, cu accent pe motivațiile personajelor și pe relațiile dintre acestea, oferind copiilor o experiență teatrală captivantă și educativă.

