Marinar de 36 de ani dispărut pe Dunăre. Operațiune amplă de căutare în zona Islaz

Un marinar de 36 de ani a dispărut miercuri dimineață, în timp ce se afla pe o barjă care naviga pe Dunăre. Alerta a fost dată de colegii acestuia, în jurul orei 08:09, la kilometrul fluvial 606, în zona localității Islaz.

Potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, la fața locului au fost mobilizate mai multe forțe pentru misiunea de căutare-salvare:

un echipaj de pompieri de la Detașamentul Turnu Măgurele, cu barcă de salvare,

un echipaj al Poliției de Frontieră, cu ambarcațiune,

un echipaj SAJ Teleorman,

echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

Misiunea este în plină desfășurare

Reprezentanții ISU au transmis că operațiunea este în dinamică, iar căutările continuă pe fluviul Dunărea, în perimetrul indicat de echipajul barjei.

Deocamdată, nu se cunosc circumstanțele exacte în care marinarul a dispărut.

Citește și: SUA vor reduce aproximativ 200 de poziții în structurile NATO. Decizia riscă să amplifice neliniștea în Europa