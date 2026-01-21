SUA vor reduce aproximativ 200 de poziții în structurile NATO. Decizia riscă să amplifice neliniștea în Europa

Statele Unite intenționează să reducă numărul de personal din mai multe centre importante de comandă NATO, potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters.

Aproximativ 200 de poziții ocupate de americani vor fi eliminate din structuri care planifică și coordonează operațiuni militare și de informații ale alianței.

Ce structuri NATO sunt vizate

Printre entitățile afectate se numără:

Centrul de Fuziune a Informațiilor NATO – Marea Britanie,

Comandamentul Forțelor Aliate pentru Operațiuni Speciale – Bruxelles,

STRIKFORNATO – Portugalia, responsabil de unele operațiuni maritime.

Potrivit surselor, SUA nu vor retrage masiv personalul existent, ci nu vor mai înlocui posturile pe măsură ce acestea se eliberează.

Impact militar limitat, impact simbolic major

Reducerea este relativ mică raportată la cei aproximativ 80.000 de militari americani staționați în Europa, aproape jumătate dintre ei în Germania.

Totuși, analiștii avertizează că mesajul politic transmis este mult mai important decât impactul militar imediat.

Context tensionat în relația SUA–Europa

Decizia vine pe fondul unei perioade extrem de sensibile pentru alianță, marcată de:

presiuni asupra statelor europene pentru creșterea cheltuielilor de apărare,

declarații controversate ale președintelui american Donald Trump,

reluarea campaniei privind preluarea Groenlandei de la Danemarca.

Recent, Trump a distribuit pe rețelele sociale un mesaj care descria NATO drept „o amenințare” pentru SUA.

Reacția NATO

Un oficial NATO a declarat că astfel de ajustări de personal nu sunt neobișnuite și a subliniat că prezența SUA în Europa este, în prezent, mai mare decât în anii anteriori.

„NATO și autoritățile americane sunt în strânsă coordonare pentru a menține o capacitate solidă de descurajare și apărare”, a precizat oficialul.

Casa Albă și Pentagonul nu au comentat oficial informațiile, potrivit Reuters.

Alianța, la unul dintre cele mai dificile momente

Reducerea pozițiilor vine într-un context în care:

Trump a amenințat în trecut cu retragerea SUA din NATO

a sugerat că Rusia ar putea ataca statele care „nu își plătesc partea”

termenul-limită impus Europei pentru a prelua majoritatea capacităților NATO până în 2027 este considerat nerealist

Chiar dacă la începutul lui 2025 Trump a lăudat alianța și pe secretarul general Mark Rutte, tonul administrației s-a schimbat vizibil în ultimele luni.

