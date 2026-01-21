De ce a purtat Emmanuel Macron ochelari de soare în interior, la Davos? Motivul real din spatele apariției care a stârnit valuri

În timpul discursului susținut marți la Forumului Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a atras atenția nu doar prin criticile sale ferme la adresa amenințărilor comerciale ale președintelui american Donald Trump, ci și printr-un detaliu neobișnuit: 👉 ochelari de soare aviator, purtați în interior.
Nu modă, ci o problemă medicală
Deși Macron nu a oferit explicații oficiale în timpul discursului, presa franceză a relatat că accesoriul are legătură cu o afecțiune medicală minoră.
Săptămâna trecută, liderul francez a apărut în public cu un ochi vizibil roșu, despre care s-a spus că ar fi vorba de o hemoragie subconjunctivală – un vas de sânge spart în ochi.
Afecțiunea este:
- inofensivă
- nedureroasă
- temporară
- nu afectează vederea
Macron a glumit pe seama situației
Adresându-se trupelor franceze la un eveniment militar, Macron a minimalizat problema și a spus că este „total benignă” și „complet nesemnificativă”.
Ba chiar a glumit, numind-o „l’œil du tigre”, o referință la piesa Eye of the Tiger din filmul Rocky III.
„Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de determinare”, a spus el zâmbind.
De ce a ales totuși ochelarii
Potrivit medicului și comentatorului media Jimmy Mohamed, citat de presa franceză, decizia a fost una pur estetică:
„Este o figură publică. Oamenii ar fi putut crede că este bolnav. Ochelarii îi protejează imaginea, nu ochiul.”
Reacții ironice pe rețelele sociale
Apariția lui Macron nu a trecut neobservată online.
Unii utilizatori l-au numit „kéké” (argou pentru lăudăros), în timp ce alții au glumit că ar fi un „cyborg” sau că îl imită pe Tom Cruise în Top Gun.
Mesajul politic a rămas însă central
Dincolo de ochelari, Macron a transmis un avertisment dur:
- riscul revenirii autocrației
- „o lume fără reguli”
- folosirea tarifelor ca armă împotriva suveranității teritoriale
Declarațiile vin în contextul tensiunilor comerciale cu SUA și al amenințărilor lui Trump privind tarife de până la 200% pentru vinurile și șampaniile franceze, potrivit BBC.
