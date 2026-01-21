De ce a purtat Emmanuel Macron ochelari de soare în interior, la Davos? Motivul real din spatele apariției care a stârnit valuri

În timpul discursului susținut marți la Forumului Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a atras atenția nu doar prin criticile sale ferme la adresa amenințărilor comerciale ale președintelui american Donald Trump, ci și printr-un detaliu neobișnuit: 👉 ochelari de soare aviator, purtați în interior.

Nu modă, ci o problemă medicală

Deși Macron nu a oferit explicații oficiale în timpul discursului, presa franceză a relatat că accesoriul are legătură cu o afecțiune medicală minoră.

Săptămâna trecută, liderul francez a apărut în public cu un ochi vizibil roșu, despre care s-a spus că ar fi vorba de o hemoragie subconjunctivală – un vas de sânge spart în ochi.

Afecțiunea este:

inofensivă

nedureroasă

temporară

nu afectează vederea

Macron a glumit pe seama situației

Adresându-se trupelor franceze la un eveniment militar, Macron a minimalizat problema și a spus că este „total benignă” și „complet nesemnificativă”.

Ba chiar a glumit, numind-o „l’œil du tigre”, o referință la piesa Eye of the Tiger din filmul Rocky III.

„Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de determinare”, a spus el zâmbind.

De ce a ales totuși ochelarii

Potrivit medicului și comentatorului media Jimmy Mohamed, citat de presa franceză, decizia a fost una pur estetică:

„Este o figură publică. Oamenii ar fi putut crede că este bolnav. Ochelarii îi protejează imaginea, nu ochiul.”

Reacții ironice pe rețelele sociale

Apariția lui Macron nu a trecut neobservată online.

Unii utilizatori l-au numit „kéké” (argou pentru lăudăros), în timp ce alții au glumit că ar fi un „cyborg” sau că îl imită pe Tom Cruise în Top Gun.

Mesajul politic a rămas însă central

Dincolo de ochelari, Macron a transmis un avertisment dur:

riscul revenirii autocrației

„o lume fără reguli”

folosirea tarifelor ca armă împotriva suveranității teritoriale

Declarațiile vin în contextul tensiunilor comerciale cu SUA și al amenințărilor lui Trump privind tarife de până la 200% pentru vinurile și șampaniile franceze, potrivit BBC.

