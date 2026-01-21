Legea plajelor ajunge la CCR. Președintele Nicușor Dan contestă atribuirea gratuită a plajelor către autoritățile locale

Curtea Constituțională a României dezbate miercuri sesizarea transmisă de președintele Nicușor Dan privind legea care permite atribuirea gratuită a unor suprafețe din plajele Mării Negre către autoritățile administrației publice locale.

Sesizarea a fost trimisă în noiembrie 2025 și vizează modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006, act normativ ce reglementează utilizarea plajelor și activitățile desfășurate pe litoral.

Ce prevede legea contestată

Legea aflată în dispută permite statului să atribuie gratuit, la cererea autorităților locale, până la 20% din suprafața plajelor turistice aflate pe raza localităților riverane Mării Negre, pentru a fi amenajate ca plaje publice.

Plajele și faleza mării fac parte din domeniul public al statului, iar statul este titularul dreptului de proprietate, se arată în documentele transmise CCR.

Argumentul-cheie al președintelui

Nicușor Dan susține că autoritățile administrației publice locale nu sunt instituții de utilitate publică, așa cum prevede Constituția, și nu pot primi bunuri din domeniul public al statului în folosință gratuită.

Potrivit președintelui, legea contravine articolului 136 alineatul (4) din Constituție, care stabilește condițiile stricte în care bunurile statului pot fi date în administrare sau folosință.

Miza deciziei CCR

Decizia Curții Constituționale ar putea avea un impact major asupra:

modului de administrare a plajelor publice

relației dintre stat și autoritățile locale

viitoarelor proiecte de amenajare a litoralului românesc

Un verdict de neconstituționalitate ar bloca aplicarea legii, în timp ce o respingere a sesizării ar deschide calea transferului de suprafețe către primării.

