Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
Condamnat pe viață: verdict dur în cazul asasinării lui Shinzo Abe. Japonia rămâne divizată

Condamnat pe viață: verdict dur în cazul asasinării lui Shinzo Abe. Japonia rămâne divizată

De Mariana BUTNARIU
Tetsuya Yamagami a fost arestat în 2022 la scurt timp după asasinat
Tetsuya Yamagami a fost arestat în 2022 la scurt timp după asasinat

Bărbatul care l-a ucis pe fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe a fost condamnat la închisoare pe viață, la trei ani și jumătate după atacul armat comis în timpul unui miting electoral, în orașul Nara, în 2022. Verdictul vine într-un caz care a zguduit profund Japonia, o țară în care violența armată este extrem de rară.

Vinovat, dar contestat de opinia publică

Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a pledat vinovat încă de la începutul procesului. Cu toate acestea, pedeapsa a împărțit societatea japoneză:

  • unii îl consideră un criminal fără circumstanțe atenuante,
  • alții văd în el o victimă a abuzurilor religioase și a unei copilării distruse.

Legătura cu Biserica Unificării, în centrul procesului

Apărarea a susținut că Yamagami a acționat din resentiment față de Biserica Unificării, după ce mama sa ar fi donat aproape întreaga avere familiei, ducând-o la ruină financiară. Asasinul a declarat că l-a asociat pe Abe cu organizația religioasă, din cauza aparițiilor acestuia la evenimente conexe.

Moartea lui Abe a declanșat un cutremur politic

Asasinarea fostului premier a dus la anchete ample privind practicile Bisericii Unificării și la dezvăluirea unor legături incomode cu politicieni din partidul aflat la guvernare. Cazul a provocat demisii, procese și o dezbatere națională despre influența religiilor controversate.

„Am vrut doar să rămână în viață”

Într-o declarație emoționantă, văduva lui Abe a spus că durerea pierderii soțului ei nu va dispărea niciodată, potrivit BBC. Sala de judecată a fost marcată de momente de tăcere și lacrimi, inclusiv în timpul mărturiei surorii lui Yamagami.

