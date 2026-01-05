Bărbat arestat după ce a înjunghiat un tânăr într-un bar

Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori, în urma unui conflict pe care tot el l-ar fi iniţiat, într-un bar din localitatea Mârşa. Agresorul, un bărbat de 31 de ani, a fost reţinut luni pentru tentativă de omor şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

„În seara de 04.01.2026, în timp ce se aflau într-un bar din localitatea Mârşa, județul Sibiu, şi consumau băuturi alcoolice, o persoană de 31 de ani a înjunghiat de mai multe ori o persoană de 26 ani, pe fondul unui conflict spontan, iniţiat de către victimă. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale, suferind multiple plăgi ca urmare a săvârşirii infracţiunii”, a transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În urma incidentului, acolo au ajuns un echipaj de tip B de la substaţia Tălmaciu a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (datorită apropierii de locul solicitării) şi un echipaj de tip C (cu medic) din Sibiu.

”La sosirea echipajelor, un bărbat de 26 de ani prezenta mai multe plăgi tăiate şi înjunghiate. Bărbatul era conştient, cooperant şi a fost transportat la UPU Sibiu de către echipajul cu medic, el fiind în state stabilă”, au precizat reprezentanţii SAJ Sibiu.

Luni, va fi sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a autorului.

